Koós Réka olyat csinál Szegeden, amit még soha és nem lesz egyedül a színpadon!

Először énekel az Újszegedi Szabadtéri Színpadon Koós Réka július 30-án. A Szegedi Szabadtéri Játékok Popmúzeum-koncertje különleges zenei időutazást kínál a közönségnek. Az érzelmek, az örökzöld slágerek és az ikonikus előadók kapják a főszerepet, ugyanakkor az este sokkal több lesz egy egyszerű nosztalgiashow-nál. Koós Réka Cserháti Zsuzsa egyik leghíresebb dalával és Omega-slágerrel is készül.

Koós Réka Japán után Szegedet vette célba. Különleges slágerekkel igyekszik meghódítani a Szegedi Szabadtéri Játékok közönségét. Fotó: Sárosi Zoltán

Határtalan sokoldalúság: népdalok után popslágerek

– Ez most egy izgalmas kihívás számomra, hiszen soha nem volt még alkalmam a Szegedi Szabadtéri Játékokon énekelni – mondta a közelgő fellépés kapcsán Koós Réka, aki a közelmúltban Japánban képviselte Magyarországot, népdalokat énekelt az Oszakai Világkiállítás Magyar Pavilonjában.

– Izgalmas kaland volt az egész. Bár ismeretlen volt a műfaj, rengeteg kedves emberrel találkoztam, új barátságok születtek, és megismertem egy számomra eddig ismeretlen kultúrát. A Magyar Pavilonba elmenni dolgozni minden alkalommal nagy élmény volt. Imádtam – mondta el a japán fellépések kapcsán.

Elárulta, mit énekel majd szólóban

Noha a Szegedi Szabadtéri Játékok színpadán először mutatkozik be, Szegedről azonban már számos szép emléket őriz Koós Réka.

– Nagyon szeretem a várost. Többször jártam itt, láttam Munkácsy-kiállítást, énekeltem különböző koncerteken, sőt, futottam a Boszorkány-szigeten is – mondta el.

A Popmúzeum-koncerten olyan hazai legendák dalai csendülnek majd fel, mint a Neoton Família, az Omega és a Republic együttes, Cserháti Zsuzsa és Szécsi Pál.

– A saját részemről egy Omega-slágert és Cserháti Zsuzsától a nagy kedvencemet, a „Boldogság és én”-t fogom előadni szólóban – árulta el a népszerű énekesnő, aki azt is előrevetítette, hogy a közönség sokszínű estére számíthat. Ahogy fogalmazott, mindenki garantáltan jól fogja érezni magát: aki szívhez szóló dalokat vár, és az is, aki azt szeretné, hogy „beleremegjen a tető”, azaz a Ligetben az éjszakai égbolt csillagai.

Koós Réka mindig zavarban van, ha Varga Miklóssal lép színpadra

A Popmúzeumban a másik sztárvendég, Koós Réka társa a zenei tárlatvezetésben Varga Miklós Máté Péter-díjas rockzenész-énekes, színész lesz.

– Miklós számomra legenda! Minden alkalommal kicsit zavarban vagyok, ha vele dolgozom. De ki ne lenne megilletődve, ha Réka szerepét énekelheti – pont vele? – tette fel a költői kérdést, utalva ezzel közös szerepléseikre például a Csináljuk a fesztivált műsorban is.

A két sztár a Magyarul Szeretjük Zenekarral áll majd színpadra, amelynek neve beszédes. Koós Réka ennek kapcsán elmondta, hogy ő maga is nagyon szeret magyarul énekelni, de nyelvet tanulni is imád.

– Az ember a mondanivalót legőszintébben az anyanyelvén tudja tolmácsolni, ez biztos. De kár lenne letagadnom, hogy angolul, spanyolul is énekelek, sőt anno németül játszottam a Nyomorultakat Németországban. Imádok nyelvet tanulni – fűzte hozzá.

S hogy kinek szól a Popmúzeum? Koós Réka szerint mindenkinek.

– Ajánlom azoknak, akik fiatalkoruk dalait várják, de azoknak is, akik vonzódnak a retróhoz, vagy egyszerűen csak elkísérik egy családtagjukat – mondta.