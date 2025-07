A KTN önfeledtségét a rendőrök is garantálják

A csongrádi rendőrök idén is jelen lesznek a KTN ideje alatt, hogy minden látogató biztonságban és gondtalanul élvezhesse a fesztivál nyújtotta élményeket. Ha eltévednének, kérdéseik lennének, vagy bármilyen gond merülne fel, bátran forduljanak hozzájuk, segítenek, ahogy mindig!

A rendőrök is a jókedv és a biztonságért fognak dolgozni a KTN-en. Fotó: Révész Gábor

A KTN programja

A szervezők vidám, élményekkel teli napokat ígérnek: jó zenét, sok nevetést és igazi fesztiválhangulatot. A programokat úgy állították össze, hogy minden korosztály megtalálja a kedvére valót – a gyermekes családoktól a bulizni vágyó fiatalokig. A hagyományőrző, kulturális programok és vásári forgatag mellett az élő koncertek és DJ-k gondoskodnak a pörgésről.

Idén négy színpadon, több mint harminc fellépővel várják az érdeklődőket – köztük olyan nagy nevek is színpadra lépnek, mint az ikonikus Korda György és Balázs Klári, a fiatalok kedvencei közül pedig Bruno x Spacc és a tehetségkutatón berobbant Fehér Krisztián is. A nappali programok ingyenesek, az esti rendezvényekre pedig kedvezményes napijeggyel vagy bérlettel lehet belépni. A fesztivál területe nincs körbekerítve, így a szabadstrand és a vásári rész továbbra is bárki számára nyitva áll – ezzel őrizve meg a városi napok szabad szellemiségét.

Fontos tudnivalók a közlekedésről és parkolásról

A látogatóknak ajánlott gyalogosan vagy kerékpárral érkezni, mivel a megnövekedett forgalom torlódásokat okozhat. Az autóval érkezők számára több kijelölt parkoló is rendelkezésre áll, amelyeket parkolóőrök segítenek megtalálni. Fontos, hogy csak a kijelölt helyeken lehet parkolni! A parkolás napidíja a fesztivál idején (péntek reggel 6 órától) 1500 forint, a korábbi évek gyakorlatát követve. A szervezők célja, hogy a fesztivál színes kínálatával és folyamatos megújulásával hosszú távon is a Dél-Kelet-magyarországi régió egyik legfontosabb kulturális eseménye maradjon, tovább növelve a több tízezres látogatói létszámot.