Kisfilmek segítségével mutatják be a makói értéktárat, az egyik különleges történetet rejt

A 2014-ben alapított makói értéktár jelenleg csaknem 200 helyi kincset tart nyilván. 2021-ben kiadott egy kötetet, amely ezek közül 114-et mutat be és ugyanekkor készült el egy vándorkiállítás is, amely ízelítőt ad ezekből. Ez 20 darab úgynevezett roll-upból, azaz állványra kifeszíthető, amúgy tekercsszerűen tárolható, könnyen mozgatható, szállítható tablóból áll. Ugyancsak pályázati támogatással 2022 óta honlapja is van, amelyen nemcsak az értéktárba felvett kincsek leírása, fotói találhatók meg külön kategóriákba rendezve, de újat is lehet javasolni. És készültek az értéktár kincseiről kisfilmek is. Ez a sorozat idén négy alkotással folytatódik – tudtuk meg Szikszai Zsuzsannától, a József Attila Múzeum igazgatójától, az értéktár bizottság elnökétől.

A makói értéktár egyik kincse Tóth Ferenc történész, múzeumigazgató munkássága. Archív fotó

A makói értéktár négy kincse

A négy darab pár perces kisfilmet a Makói Városi Televízió csapata készíti el. Egy-egy közülük az út menti kereszteket, a kunhalmokat, a Návay-családot, illetve a legendás hírű helytörténészt, néhai múzeumigazgatót, Tóth Ferencet mutatja majd be dióhéjban. Utóbbi kisfilm érdekessége, hogy a Maros-parti városban tisztelettel és szeretettel Feri bácsiként emlegetett polihisztorról az ő utódja, egykori munkatársa, Halmágyi Pál nyugalmazott múzeumigazgató fog beszélni. Tóth Ferenc 1963-ban lett a József Attila Múzeum vezetője. Munkássága alatt megnyílt az irodalmi kiállítóhely, az Espersit ház, felépült a múzeum új épülete, az itteni hagymás ház, továbbá átadták a makói hagymás házat az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban. 1988-ban vonult nyugdíjba, de ezt követően is dolgozott, sorra publikálva helytörténeti témájú köteteit. Munkásságát helyi és országos kitüntetésekkel is elismerték, Makó pedig díszpolgárává fogadta.