Botrány, zsenialitás és túlélés – beszélgetés az Ozzy Osbourne-jelenségről, és ami mögötte van

– Ha a világ ordít és vad, akkor mi is ordítunk és vadak leszünk. Nagyjából ez a Black Sabbath – mondta Pleskonics András, és ez a mottó a színpadon kívül is kőkeményen meghatározta Ozzy életét, aki egyik legendás interjújában úgy fogalmazott, hogy annyi tudatmódosító szerrel bombázta szervezetét, hogy egy teljes évtized kimaradtak neki.

– A rockzene a trágyadombon terem. A salak, az alja, a kidobott életek. De a legszebb virágok is a trágyadombon nyílnak – jegyezte meg Pleskonics András, aki Ozzy könyvéből is idézett: a rocksztár konkrétan genetikai rendellenességnek titulálta magát. Leírta, hogy egymillió fontnál többet költött orvosokra, akik kivétel nélkül azon csodálkoztak, hogy ennyi méreg után még életben volt. Sőt, Ozzy azt is leírta, hogy egy időben az is terve volt, hogy halála után testét a természettudományi múzeumnak ajánlja föl.

Ozzy Osbourne halála után is tovább dübörög a legenda

A továbbiakban Pleskonics András azt is felfejtette, hogy miért történt Ozzy szakítása a Black Sabbath-tal, mekkora szerepe volt feleségének, Sharon Osbourne-nak karrierjében, sőt Ozzy Osbourne denevér harapdálós sztoriját is helyre tette. Dr. Rock azt is elárulta, hogy melyik a kedvenc Ozzy-sztorija, és Ozzy szólókarrierjének legjobbnak ítélt számait is listázta a hallgatóknak. Szóba került a Black Sabbath búcsúkoncert is, ahol mások mellett a Metallica, a Pantera, a Guns'n Roses is fellépett.

A Dr. Rock-kal folytatott beszélgetés is azt erősítette meg, hogy a legenda öröksége Ozzy Osbourne halála után is tovább él és dübörög. Lehet csodálni és rajongani, vagy éppen megbotránkozni és elborzadni rajta. Egy biztos: közömbösnek sosem lehet maradni Ozzy iránt. Ezt bizonyítják Pleskonics András záró gondolatai is, aki felettébb elgondolkodtató Ozzy-idézettel zárta a beszélgetést.