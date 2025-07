Startol a Thealter: tabuk dőlnek le, megrázó női sorsok bontakoznak ki

Jubilál a Thealter július 26. és augusztus 2. között: harmincötödször gyűlnek össze a független színház alkotói és rajongói Szegeden. A nemzetközi színházi fesztivál idén is hozza a megszokott kísérletező, tabudöntögető lendületet, ám most a női alkotók és női sorsok kerülnek többségbe. A MASZK Egyesület által szervezett programsorozatban inkluzív tánc, groteszk paródia, koncert-színház, dokumentarista előadás és bábprodukciók is helyet kapnak. A szervezők a jubileumi fesztivált Tolnai Ottónak ajánlották.

A Thealter előadásai mindig a nyár legnagyobb ínyencségei a színházrajongók számára. Archív fotó: Török János

Női sorsok, megrázó monodrámák és színhái maraton

A Thealter szombaton Szász Zsófia Lágymagány című, ingyenesen megtekinthető 35 perces táncos stand-upjával kezdődik a Régi Zsinagógában. Az idei kínálat reflektál a kortárs társadalom legérzékenyebb kérdéseire, méghozzá női nézőpontból. Olyan nagy nevű művészek is színpadra lépnek, mint Fullajtár Andrea, aki a Gólem Színház A tíz hónap Babilon-ügy című megrázó monodrámájában tűnik fel, vagy Für Anikó, aki a Lassan című előadásban Márfi Márkkal játszik, Bagossy Júlia rendezésében. A Kislányom, mondd, hogy nem igaz! című dokumentarista koncert-színház a Soharóza és a Sarolta Kulturális és Közéleti Tér együttműködésében született, Gyarmati Fanni és Polcz Alaine szövegei alapján. Az Igaz történet ihlette MONDJ IGENT! monodrámát Sárközi-Nagy Ilona adja elő. A részletes program a fesztivál honlapján elérhető.

A zárónapra igazi színházi maraton jut. Harsányi Attila három monodrámát ad elő egymás után: a 2008-as Rudolf Hess tízparancsolatát és a kultikus Sex, Drugs, Gods & Rock'n'Roll-t. A trilógiát a Kean magyarországi bemutatója zárja.

A város legjobbjai is színre lépnek a Thealter fesztiválon

A fesztiválon az évad kiemelkedő szegedi produkciói is helyet kapnak. A Szegedi Nemzeti Színház és a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum prevenciós részvételi színházat mutat be Kék Tesla címen. A Homo Ludens Project Kaspar Hauser, avagy vissza az értelemhez címmel groteszk színházi paródiával készül. A szegedi Kövér Béla Bábszínház pedig A Patkányfogó Projekt című, lenyűgöző vizualitású felnőtt bábszínházi előadással, amelynek írója és rendezője Varsányi Péter.