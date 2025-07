Nagy dobás a legkisebb faluban: hihetetlen, milyen művészeti csodát láthatunk itt – galériával

– Segédkeztem a székelykapu faragásánál, most pedig kosarat fonok. Ezt mindenképp ki akartam próbálni. Ajánlották az agyagozást is, de mivel szobrásznak tanultam és az egyetemre is szobrász-restaurátor szakra vettek fel, inkább ez érdekelt – mondta a Páneurópai Kulturális Egyesület nyári táborának egyik résztvevője, a nagylaki Jögnár Hanna munka közben. Az alkotótelepet idén a vármegye legkisebb települése, Kövegy fogadta, és a helyi vendégváró épületegyüttesében és udvarán zajlik anyaországi és határon túli magyar művészek, illetve közel kéttucatnyi fiatal közreműködésével.

A vármegye legkisebb települése ősi mesterségek kipróbálására is alkalmat ad. Fotó: Szabó Imre

Mindenki előtt nyitott a művésztelep

A tábort szervező civil szervezet művészeti vezetője, Szügyi László fafaragó azt mondta, a rendezvény legnagyobb értéke az, hogy nyitott.

– Jöttek hozzánk neves művészek, illetve környékbeli alkotók, kézművesek, kismesterek – keramikus, korongozó, csuhéfonó, gyöngyfűző, kötélverő és kosárfonó. A munkába fiatalok, gyerekek is bekapcsolódhatnak. Nem csak Kövegyről, hanem a környező településekről: Királyhegyesről, Nagylakról és Pitvarosról – jegyezte meg büszkén.

Szügyi azt reméli, hogy az alkotótelep ráadásként újra közel hozza majd egymáshoz a két szomszédot, Kövegyet és Csanádpalotát.