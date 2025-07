Mágori Edó búcsúkoncertje a makói zenepavilonban: nagy sikerrel zárt a Big Band – galériával

– Miután kiléptem az M JAM-ből, szükségem volt egy zenekarra, ők meg épp énekest kerestek. Izgalmas kihívás volt, jól érzem itt magam – mondta Mágori Edó, a hétvégén nagy sikerrel fellépett Maros-parti Deák Big Band énekese. A zenekar múlt szombaton nagy sikerű koncertet adott a makói zenepavilonban. A csapatnak egyébként, mint megtudtuk, nincs túl sok meghívása, így a következő fellépése várhatóan a karácsonyi lesz a Hagymaházban, akkor azonban Edó nélkül, aki anyai örömök elé néz.

A zenepavilon Deák Sándpr (elöl) és csapata számára jó koncerthely volt. Fotó: Szabó Imre

Fúvóskarnagy alapította 12 éve

Az együttest volt és jelenlegi zeneiskolás tanítványaiból verbuválta a városban ismert fúvóskarnagy, zenepedagógus, Deák Sándor 12 esztendeje. Lapunknak akkor azt mondta: azért jutott eszébe, hogy ilyet kellene szervezni, mert újdonságra vágyott, és – mint fogalmazott – fúvószenekar lassan minden faluban van. Az 1920-as, 30-as évek klasszikus felállását idéző, fúvósokra és ritmusszekcióra épülő, a dixieland és a könnyűzene hangzásvilágát megszólaltató zenekar azóta is unikum Makón. Az alapfelállás ebben a műfajban egyébként 16 tagú: szaxofonosok, harsonások, bőgős, gitáros, zongorista és dobos muzsikál a csapatban – olykor azonban többen is bekapcsolódnak a muzsikálásba. Múlt szombaton Makón a műfajra jellemző produkciók mellett kortárs slágerek és filmslágerek is helyet kaptak a műsorban.