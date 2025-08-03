38 perce
A 3 testőr sztárjai dedikálnak Szegeden, különleges élmény vár Ember Márkkal, Feke Pállal, Varga-Járó Sárával és még sokakkal
A Szegedi Szabadtéri Játékok A 3 testőr című produkciójának jeles közreműködőivel találkozhatnak az érdeklődők szombaton 15:30-tól. Szente Vajk rendező és az előadás több sztárja dedikálókártyákkal várja rajongóit a REÖK Kézműves Cukrászda teraszán.
Szombaton délután igazi musical-élmény várja a szegedieket: A Szegedi Szabadtéri Játékok legújabb sikerprodukciója, A 3 testőr sztárjai és rendezője, Szente Vajk személyesen találkoznak a rajongókkal a REÖK Kézműves Cukrászda teraszán. A dedikálással egybekötött közönségtalálkozó 15:30-tól 17 óráig tart, közvetlenül az utolsó idei előadás előtt.
A 3 testőr 2026-ban visszatér – elővásárlási lehetőség a rajongóknak
A dedikálással egybekötött közönségtalálkozón a részvétel ingyenes, és A 3 testőrre szóló előadásjegyek meglététől független – a szereplők örömmel várják a produkció minden kedvelőjét, rajongóját és a kíváncsiskodó érdeklődőket egyaránt. Bár a Bolland fivérek és André Breedland musicalének nagyszabású Szabadtéri-produkciójára idén már minden jegy elkelt, azoknak sem kell csüggedniük, akik talán éppen a találkozó hatására döntenek úgy, hogy szeretnék élőben is meghallgatni a lendületes dalokat, és átélni a pergő ritmusú kalandot: A 3 testőr 2026-ban visszatér hazánk legnagyobb színpadára. A kiemelt érdeklődésre való tekintettel a következő évad meghirdetését megelőzően A 3 testőr előadásaira elővásárlási opció áll majd rendelkezésre. Azok a lelkes érdeklődők, akik augusztus 25-ig regisztrálnak ezen a hivatkozáson, később a megadott email-címükre eljuttatott linken bejelentkezve elsőként, az általános jegyértékesítés kezdete előtt válthatják meg belépőiket, idei alapáron, az online vásárlási felületen.
Az izgalmas musical minden szereplője visszatér majd a következő évad előadásaira is: Ember Márk, Feke Pál, Varga-Járó Sára, Koltai-Nagy Balázs, Brasch Bence, Veréb Tamás, Kovács Gyopár, Csobot Adél, Dino Benjamin, Borsi-Balogh Máté, Fehér Tibor, Poroszlay Kristóf, Nagy Sándor, Szegezdi Róbert, Borsos Beáta, Isaac Gallagher formálja meg a híres muskétásokat és a cselekmény többi bonyolítóját. Szente Vajk rendező vadonatúj feldolgozásában, Károly Katalin zenei vezető és Drucker Péter karmester a Szabadtéri Játékok kiváló zenekarával kelti életre a musical hol lírai, hol rockos dallamait. Rákay Tamás nagyszabású díszletében, Madarász „Madár” János ámulatba ejtő animációival és világítástervével, a Kovács Yvette Alida csodaszép jelmezeiben, Túri Lajos Péter koreográfiájával rengeteg táncos, az Erkel Színház Musical Ensemble tagjai, statiszták és szereplők varázsolják a Dóm térre Dumas ikonikus regényének világát.
