Elvitték a show-t Ember Márk elől a szegedi szabadtérin, a csillagokat is leénekelte az egyik szereplő A 3 testőrben

Három telt házas előadással debütált hétvégén A 3 testőr a Szegedi Szabadtéri Játékokon. Az idei évad legjobban várt produkciójára minden jegy előzetesen elkelt, a most hétvégi két estére is már csak azok juthatnak be, akik hónapokkal ezelőtt megvették a jegyüket. A nagy várakozás nem véletlen: amellett, hogy egy ismert és népszerű témáról van szó, a musical mint műfaj pedig örök kedvenc, a karaktereket is a fiatalok körében ismert és népszerű színészek alakítják. Mindehhez adott a már jól ismert profi látványvilág, mely évek óta jellemzi a Dóm téri produkciókat, így nagyot nem lehetett vele hibázni.

A 3 testőr látványban hozza a szokásos magas színvonalat és a musicalekhez méltó kellemes kikapcsolódás élményét. Fotó: Karnok Csaba

Virtuális díszlet és rengeteg fény uralja A 3 testőrt

Az előadás valóban hozta is, amit elvártunk tőle. A látványt most is a LED fal dominálja, melyre Madarász János „Madár” a tőle már megszokott profizmussal állított össze. Lényegében nincs is sok szerepe mellette a valós díszletnek, csupán a tereket jelképezik a beforgatott elemek. A színpadot uraló, földbe szúrt kard is csak egy látványos jelkép, az nem kap funkciót a színpadon.

A jelmezek is színesek, feltűnőek és korhűek, melyekkel egyúttal a szereplők jellemét is ábrázolják.

A rózsaszínbe öltöztetett XIII. Lajos így vált egy pillanatra homoszexuális gyerekké, a fehér latexcsizmás Milady de Winter pedig feslett nővé, annak ellenére, hogy kiderül: erkölcsösségét úgy vesztette el, hogy egy pap megerőszakolta, és emiatt prostituáltnak bélyegezték.

A darab rendkívül sok fényjátékkal operál, ezt néha túl is tervezték. Rögtön a darab elején például stroboszkópdömpinggel vakítják el a nézőteret, melyre valószínűleg kicsit hangsúlyosabban is fel kellene hívni az epilepsziára hajlamos nézők figyelmét, mint hogy a bejáratnál ezt kiírták. A füst és a fények pedig később is néha annyira túl vannak tolva, ami már ront a színpadkép élvezhetőségén. A darabban kétszer tűzijáték is van – talán a modern látványvilágban már ez nem is ad túl sokat hozzá, mi több, kissé ódivatú látványelemnek hat a többi között.

Természetesen ez a történet nem kerülhetett volna színpadra grandiózus vívójelenetek nélkül. Ezek mozdulatra megkoreografált akciók, melyekben több a humor, mint a sportérték. Aki szereti a Bud Spencer-Terence Hill-filmek bunyójeleneteit, melyekről köztudomásúan ordít, hogy a szereplők egymáshoz sem érnek, ezeket is értékelni fogja. Egy biztos: rengeteg munkát tettek a szereplők ezekbe a jelenetekbe.