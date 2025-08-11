1 órája
Elvitték a show-t Ember Márk elől a szegedi szabadtérin, a csillagokat is leénekelte az egyik szereplő A 3 testőrben
Hétvégén debütált A 3 testőr a Szegedi Szabadtéri Játékokon. Az előadás látványában és hangzásában is hozza a kötelezőt: a magas színvonalú, könnyed szórakoztatást. Az idei sikerprodukcióban azonban nem D'artagnan vitte a showt, egy másik karakter uralta leginkább a színpadot.
Három telt házas előadással debütált hétvégén A 3 testőr a Szegedi Szabadtéri Játékokon. Az idei évad legjobban várt produkciójára minden jegy előzetesen elkelt, a most hétvégi két estére is már csak azok juthatnak be, akik hónapokkal ezelőtt megvették a jegyüket. A nagy várakozás nem véletlen: amellett, hogy egy ismert és népszerű témáról van szó, a musical mint műfaj pedig örök kedvenc, a karaktereket is a fiatalok körében ismert és népszerű színészek alakítják. Mindehhez adott a már jól ismert profi látványvilág, mely évek óta jellemzi a Dóm téri produkciókat, így nagyot nem lehetett vele hibázni.
Virtuális díszlet és rengeteg fény uralja A 3 testőrt
Az előadás valóban hozta is, amit elvártunk tőle. A látványt most is a LED fal dominálja, melyre Madarász János „Madár” a tőle már megszokott profizmussal állított össze. Lényegében nincs is sok szerepe mellette a valós díszletnek, csupán a tereket jelképezik a beforgatott elemek. A színpadot uraló, földbe szúrt kard is csak egy látványos jelkép, az nem kap funkciót a színpadon.
A jelmezek is színesek, feltűnőek és korhűek, melyekkel egyúttal a szereplők jellemét is ábrázolják.
A rózsaszínbe öltöztetett XIII. Lajos így vált egy pillanatra homoszexuális gyerekké, a fehér latexcsizmás Milady de Winter pedig feslett nővé, annak ellenére, hogy kiderül: erkölcsösségét úgy vesztette el, hogy egy pap megerőszakolta, és emiatt prostituáltnak bélyegezték.
A darab rendkívül sok fényjátékkal operál, ezt néha túl is tervezték. Rögtön a darab elején például stroboszkópdömpinggel vakítják el a nézőteret, melyre valószínűleg kicsit hangsúlyosabban is fel kellene hívni az epilepsziára hajlamos nézők figyelmét, mint hogy a bejáratnál ezt kiírták. A füst és a fények pedig később is néha annyira túl vannak tolva, ami már ront a színpadkép élvezhetőségén. A darabban kétszer tűzijáték is van – talán a modern látványvilágban már ez nem is ad túl sokat hozzá, mi több, kissé ódivatú látványelemnek hat a többi között.
Természetesen ez a történet nem kerülhetett volna színpadra grandiózus vívójelenetek nélkül. Ezek mozdulatra megkoreografált akciók, melyekben több a humor, mint a sportérték. Aki szereti a Bud Spencer-Terence Hill-filmek bunyójeleneteit, melyekről köztudomásúan ordít, hogy a szereplők egymáshoz sem érnek, ezeket is értékelni fogja. Egy biztos: rengeteg munkát tettek a szereplők ezekbe a jelenetekbe.
Ember Márk helyett Feke Pál lett a főszereplő
Ami a színészeket illeti, három kiemelkedő alakja van a darabnak.
A produkciót minden kétséget kizáróan Feke Pál viszi a hátán, aki Richelieu bíborosként főszereplővé vált a darabban.
Erre ugyanis Ember Márk nem volt képes: bár korrekten elénekelte D’Artagnan szerepét, nincs olyan karizmatikus figurája és kiemelkedő énektudása, melyre szükség lett volna ahhoz, hogy az egyébként hibátlanul éneklő társulat tagjai közül kitűnjön. Feke Pálnak azonban nagyon fekszenek az ilyen jellegű szerepek: Jézus és István a király után, melyeket már alakított a Szegedi Szabadtérin, most a Franciaországot a király helyett irányító vallási vezetőként is tökéletesen helyt állt és szó szerint leénekelte a csillagokat az égről amellett, hogy jelenlétével és színpadi játékával is meggyőzően dominált.
A női szereplők közül egyértelműen a Milady de Wintert megformáló Varga-Járó Sára vitte a prímet.
Az ő alakítása és éneklése messze kiemelkedett a többi hölgy közül, akik szintén korrekten elvégezték feladatukat, de nem volt mellette az a plusz, amitől az ember elégedetten csettint. Csobot Adél például továbbra is inkább kedves Disney-hercegnő, mint régensként egy nemzeten uralkodó Ausztriai Anna királyné – talán utóbbihoz öregednie kell még egy kicsit.
A harmadik külön említésre méltó szereplő Koltai-Nagy Balázs volt, aki bár Athosként csupán az egyik mellékszereplő, dala azonban az egyik leghatásosabb volt az egész darabban.
Kellemes kikapcsolódás
A musical dalai között meglepően kevés a fülbemászó, slágergyanús szerzemény. Talán D’Artagnan apját gyászoló dala az egyetlen ilyen, melynek dallamvezetése azonban gyanúsan ismerősen csenghet sokaknak. A Szegedi Szabadtéri Játékokon nem megszokott módon pedig sokszor a dalszöveget sem lehet érteni, ami egy musical esetében, mely így meséli a történet egy részét, rendkívül zavaró.
A 3 testőr összességében egy látványos kalandmusical, mely a műfaj rajongóinak biztos, hogy nem okoz csalódást.
Kellemes kikapcsolódás, melyben ugyan több komoly történeti szál is fut – beteljesületlen szerelmek, személyiségformáló traumák és családi tragédiák – egyik sem mélyük el annyira, hogy az elnehezítené a habos-babos élményt. Hogy ez előnye vagy hátránya, mindenki döntse el maga.
Szegedi Szabadtéri Játékok: A 3 testőrFotók: Karnok Csaba
