Fotókon a legjobban várt bemutató, ilyen lesz A 3 testőr Szegeden

Athos, Porthos, Aramis és az ifjú D’Artagnan készen állnak arra, hogy meghódítsák a Dóm téren a szegediek és az ide látogatók szívét. Péntektől összesen öt estén át játszák a Szegedi Szabadtéri Játékok idei legjobban várt produkcióját, az ebben a formában itt bemutatásra kerülő A 3 testőrt. Szente Vajk rendezi a nagyvolumenű kalandmusicalt, amelyek köszönhetően az ezer négyzetméteres színpadon a 17. század korhű környezete és szemet gyönyörködtető öltözékei elevenednek meg.

Pénteken bemutatják A 3 testőrt a Szegedi Szabadtérin. Fotó Karnok Csaba

A 3 testőr ma este érkezik a Szabadtérire

Beteljesült és tragikus szerelmek, ármány, önfeláldozás, humor és bajtársiasság sorjázik a pergő lendületű cselekményben, ahol valós történelmi személyeket, és mára legendássá vált, kitalált szereplőket idéznek meg korunk legkedveltebb fiatal színészei. Ember Márk, Brasch Bence, Feke Pál és Csobot Adél a húzónevek, akik miatt valószínűleg ezt a darabot a tinédzserek is szívesen nézik majd meg.