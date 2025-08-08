augusztus 8., péntek

Szegedi Szabadtéri Játékok

2 órája

Fotókon a legjobban várt bemutató, ilyen lesz A 3 testőr Szegeden

Címkék#premier#Szegedi Szabadtéri Játékok#musical

Érkezik a legjobban várt produkció, A 3 testőr premierje a Szegedi Szabadtéri Játékokra.

Delmagyar.hu

Athos, Porthos, Aramis és az ifjú D’Artagnan készen állnak arra, hogy meghódítsák a Dóm téren a szegediek és az ide látogatók szívét. Péntektől összesen öt estén át játszák a Szegedi Szabadtéri Játékok idei legjobban várt produkcióját, az ebben a formában itt bemutatásra kerülő A 3 testőrt. Szente Vajk rendezi a nagyvolumenű kalandmusicalt, amelyek köszönhetően az ezer négyzetméteres színpadon a 17. század korhű környezete és szemet gyönyörködtető öltözékei elevenednek meg. 

A 3 testőr
Pénteken bemutatják A 3 testőrt a Szegedi Szabadtérin. Fotó Karnok Csaba

A 3 testőr ma este érkezik a Szabadtérire

Beteljesült és tragikus szerelmek, ármány, önfeláldozás, humor és bajtársiasság sorjázik a pergő lendületű cselekményben, ahol valós történelmi személyeket, és mára legendássá vált, kitalált szereplőket idéznek meg korunk legkedveltebb fiatal színészei. Ember Márk, Brasch Bence, Feke Pál és Csobot Adél a húzónevek, akik miatt valószínűleg ezt a darabot a tinédzserek is szívesen nézik majd meg. 

Szegedi Szabadtéri Játékok: A 3 testőr

Fotók: Karnok Csaba

A pénteki premierre, sőt az ezt követő 4 előadásra sem lehet már jegyet kapni, húszezer ember viszont ebből következően biztosan látja majd ezt a szuperprodukciót a következő napokban.

 

