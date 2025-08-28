augusztus 28., csütörtök

Szegedi hírek

1 órája

Közeleg a város legvadabb éjszakája

A természet soha nem alszik, maximum rejtőzködik. A városi vadon sötétjében is vadállatok ólálkodnak. Az Állatkertek Éjszakája idén azt mutatja be, hogyan élnek túl a városi vadak a betondzsungelben. A Szegedi Vadasparkban medvék nassolnak, oroszlánok vacsoráznak, és egy tűzzsonglőr is lángra lobbantja a péntek estét.

Delmagyar.hu

A városi éjszaka korántsem csak az embereké, a betondzsungelnek bőséggel akadnak vad lakói is, amelyek az ember alkotta környezethez alkalmazkodva izegnek-mozognak, vadásznak, táplálkoznak, osonnak, próbálnak túlélni az éj leple alatt. Augusztus 29-én a Szegedi Vadaspark látogatói ebbe a titkos világba nyerhetnek bepillantást. Az Állatkertek Éjszakája nem csupán egy országos program, hanem ez alkalommal arra is egy különleges lehetőség, hogy a résztvevők megtudják, miként boldogulnak a vadállatok a betonrengetegben, ahol a medve szemeteskukákat borogat, a denevérek pedig a házak között cikáznak. 

állatkertek éjszakája
Naplemente után indul az igazi show a Szegedi Vadasparkban az Állatkertek éjszakája programkavalkádjában. Archív fotó: Gémes Sándor

Városi vadon: velünk élnek a sötétben, de alig tudunk róluk

– A „Városi vadon” témával célunk, hogy megmutassuk hazánkban és a nagyvilágban milyen vadállatok alkalmazkodnak leginkább a városias környezethez, hogy milyen veszélyeket rejthet egy-egy találkozás, hogyan csökkenthetőek az ember-állat konfliktusok. Ugyanakkor célunk az is, hogy felhívjuk a látogatók figyelmét arra, hogy városi lakosként mit tehetnek akár a látogatók egyes állatcsoportok védelme érdekében – fogalmazta meg a Magyar Állatkertek és Akváriumok Szövetsége, hogy idén miért éppen ezt az egységes tematikát választották az Állatkertek Éjszakája kapcsán. 

Az akcióhoz hazánk tíz állatkertje – köztük a Szegedi Vadaspark – csatlakozott. 

Tűzzsonglőr, medvenassolás, orrszarvúfürdő – ilyen lesz az Állatkertek Éjszakája

Péntek este hat és negyed kilenc között lesznek interaktív bábszínházi előadások a Kövér Béla Bábszínház társulata előadásában, izgalmas bátorságpróbák és látványetetések is a Szegedi Vadaspark Állatkertek éjszakája programsorozata kínálatában. Meg lehet lesni az orrszarvúkat esti fürdő, az oroszlánokat vacsora vagy éppen a barnamedvéket nassolás közben. Az est fénypontja pedig sejthetően az éjszakai tűzzsonglőr show lesz, amit az elefántház teraszán mutat be Szabó Szonja. 

 

Szegedi hírek

