1 órája
Hatalmas tömeg ünnepelt: felejthetetlen búcsút és aratóünnepet tartottak, színes programokkal – fotók, videó
Kisteleken a hagyományoknak megfelelően a Szent István téren ünnepelték augusztus 20-át. A búcsú és aratóünnep alkalmával elismeréseket, kitüntetéseket is átadott Nagy Sándor polgármester.
A buszról leszállva rögtön az ünnepi forgatagban találtam magam, hiszen a pályaudvarral szomszédos Szent István tér volt az augusztus 20-ai rendezvények központja Kisteleken. Ezen a napon búcsút és aratóünnepet is tartanak a kisvárosban. A veterán autók – köztük amerikai csodákkal – már vonzották is az érdeklődőket, de kirakodóvásár árusai sem panaszkodhattak közönyre.
Kitüntetések és díszoklevelek az aratóünnep ünnepi programjában
A kisteleki katolikus templomnak és a városnak is az államalapító Szent István király a védőszentje, ezért ez a nap, ez az ünnep különösen fontos lakóinak. Ekkor adják át a városi elismeréseket és kitüntetéseket is. Mielőtt a polgármesteri hivatal előtti árnyékos részen elkezdődött volna a ceremónia, az id. Vándor Rudolf Fúvószenekar felvezetésével megérkeztek a térre a lovasfelvonulás résztvevői. Egy idősebb férfi megjegyezte: még soha sem volt ilyen népes a felvonulás.
Kisteleki búcsú és aratóünnepFotók: Imre Péter
Az aratóünnep díjazottjai rendőrök és közösségépítők
Az érdeklődőket, akik metöltötték a hivatal előtti teret, és a díjazottakat Nagy Sándor, Kistelek polgármestere köszöntötte.
– Isten hozott mindenkit! Ilyenkor kívül-belül ünneplőbe öltözünk, mert ez a nap nekünk különösen fontos. Tiszteletet és hálát érzünk elődeink iránt, azért, mert van egy ilyen fantasztikus közösségünk, amit Kisteleknek hívnak. És a jövő felé tekinthetünk – fogalmazott a városvezető. Azzal folytatta: akad pár ember, akikre most nagyobb figyelem irányul, akiknek ezen a napon köszönik meg az elmúlt évben, eddigi pályafutásuk során végzett munkájukat.
Ezután következett díszoklevelek és plakettek átadása amiben Nagy Sándornak az adott szakterület képviselője, vezetője segített. Az év szociális dolgozója kitüntetést Farkas Péterné Kasza Franciska és Tóthné László Erzsébet vehette át. A legtöbbet Kistelek közbiztonságáért Bárkányi Norbert rendőr zászlós és Horváth Krisztián rendőr főtörzszászlós tette, ők lettek az év rendőrei. Utóbbi, aki nyaralása miatt nem vehetett részt az ünnepségen, arról híres, hogy a kisteleki buszpályaudvaron felismert és elfogott egy országosan körözött veszélyes bűnözőt.
Kistelek közösségi életért végzett munkájáért Szalai Józsefné Balázs Mária vehette át a díszoklevelet és a plakettet. Azt hiszem, régen hívták már ilyen hosszan a teljes nevén - amit ő persze nem bánt -, mert aki ismeri Maminak vagy Marikának szólítja. Nem túlzás, mindenki tiszteli és szereti, a település közösségi életének az egyik, a legnagyob fordulatszámon pörgő, működő motorja.
Közösségi élmény és szórakozás: délutáni programok az aratóünnepen
A kisteleki búcsút és aratóünnepet a délutáni programok, fellépők, koncertek tették teljessé. De addig is lehetett enni és inni finom palacsintát is osztogattak a kilátogatóknak.