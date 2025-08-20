Hatalmas tömeg ünnepelt: felejthetetlen búcsút és aratóünnepet tartottak, színes programokkal – fotók, videó

A buszról leszállva rögtön az ünnepi forgatagban találtam magam, hiszen a pályaudvarral szomszédos Szent István tér volt az augusztus 20-ai rendezvények központja Kisteleken. Ezen a napon búcsút és aratóünnepet is tartanak a kisvárosban. A veterán autók – köztük amerikai csodákkal – már vonzották is az érdeklődőket, de kirakodóvásár árusai sem panaszkodhattak közönyre.

Mindenki találhatott magának jó programot a kisteleki búcsú és aratóünnep kínálatában. Fotó: Imre Péter

Kitüntetések és díszoklevelek az aratóünnep ünnepi programjában

A kisteleki katolikus templomnak és a városnak is az államalapító Szent István király a védőszentje, ezért ez a nap, ez az ünnep különösen fontos lakóinak. Ekkor adják át a városi elismeréseket és kitüntetéseket is. Mielőtt a polgármesteri hivatal előtti árnyékos részen elkezdődött volna a ceremónia, az id. Vándor Rudolf Fúvószenekar felvezetésével megérkeztek a térre a lovasfelvonulás résztvevői. Egy idősebb férfi megjegyezte: még soha sem volt ilyen népes a felvonulás.