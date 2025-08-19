augusztus 19., kedd

Huba névnap

18°
+29
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szegedi hírek

19 perce

Oláh Gergő, Singh Viki és a KFT zenekar varázsolja idén is felejthetetlenné augusztus 20-át

Címkék#Államalapítás Ünnep#augusztus 20 programok#Szeged

Ezúttal kétnapos ünnepségsorozattal készül Szeged. Hagyományokkal és újdonságokkal tűzdelt lesz augusztus 20.

Kis Zoltán

Hagyományokkal és újdonságokkal tűzdelt lesz az államalapítás ünnepe. Ezúttal kétnapos ünnepségsorozattal készül Szeged augusztus 20-án.

Augusztus 20-i programok Szegeden.
Hagyományokkal és újdonságokkal tűzdelt lesz augusztus 20-a. Illusztráció: Shutterstock

Augusztus 20. története 

Augusztus jeles napja Magyarország nemzeti és egyben hivatalos állami ünnepe az államalapítás és az államalapító I. Szent István király emlékére. Ez a nap egyben a magyar katolikus egyház főünnepe és az új kenyér ünnepe is. A rendszerváltást követően, 1991-ben az Országgyűlés a nemzeti ünnepek közül kiemelve állami ünnepnappá nyilvánította augusztus 20-át.

Szegedi programok 

A hagyományokhoz hűen, idén is hatalmas rendezvénnyel készül Szeged városa: ezúttal azonban kétnapos programsorozatra számíthatunk az államalapítás ünnepéhez kapcsolódóan. Az ünnepély helyszínéül a Széchenyi tér szolgál, és a rakparton megszokott tűzijátékra is ugyanitt kerül sor.

A programok augusztus 19-én délután veszik kezdetüket, amelynek során élő koncertek, gyermekműsorok és utcabál is várja a szórakozni vágyókat. A kezdő nap sztárvendége Singh Viki lesz, majd 20 órakor Oláh Gergő ad koncertet. A szerda fénypontja a KFT zenekar műsora lesz. Természetesen nem csupán a programok miatt érdemes kilátogatni a rendezvényre, ugyanis a Széchenyi téren borászatok, sörfőzdék, vendéglátósok és kézművesek is várják az érdeklődőket. Az ünnepi megemlékezésre augusztus 20-án délután kerül sor.

Programlista

Augusztus 19. (kedd): 

  • 16:00 – ToP Dance (Akrobatikus Rock and Roll Tánciskola)
  • 16:30 – Kozmosz Egyesület
  • 18:00 – Singh Viki
  • 20:00 – Oláh Gergő
  • 22:00 – Membrán zenekar

Augusztus 20. (szerda):

  • 10:00 – Egészségpercek (Global Fitness)
  • 11:00 – Csiga Duó Gyermekzenekar
  • 12:00 – Dolce-Dance Tánciskola salsa bemutató
  • 13:00 – Blues Bell

– ünnepi műsor –

  • 15:15 – Térzene
  • 15:50 – Országzászló ünnepélyes felvonulása
  • 16:00 – Díszünnepség
  • 18:00 – Docpiano Band
  • 20:00 – KFT zenekar
  • 21:00 – Tűzijáték a Széchenyi téren
  • 21:15 – KFT zenekar
  • 22:00 – Útközband koncert

A díszünnepség 

A díszünnepségen – a hagyományoknak megfelelően – Dr. Botka László, a város polgármestere mond beszédet. Az új kenyeret Kondé Lajos, a Szeged-Csanádi Egyházmegye pasztorális püspöki helynöke áldja meg.

A ceremónián továbbá közre működnek: 

  • Fricsay Ferenc Városi Fúvószenekar
  • Tiszavirág Néptáncegyüttes
  • Ács Petra, színművész
  • Szélpál Szilveszter, operaénekes
  • Tápai Hagyományőrző Együttes

 

Szegedi hírek

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu