Oláh Gergő, Singh Viki és a KFT zenekar varázsolja idén is felejthetetlenné augusztus 20-át

Hagyományokkal és újdonságokkal tűzdelt lesz az államalapítás ünnepe. Ezúttal kétnapos ünnepségsorozattal készül Szeged augusztus 20-án.

Hagyományokkal és újdonságokkal tűzdelt lesz augusztus 20-a. Illusztráció: Shutterstock

Augusztus 20. története

Augusztus jeles napja Magyarország nemzeti és egyben hivatalos állami ünnepe az államalapítás és az államalapító I. Szent István király emlékére. Ez a nap egyben a magyar katolikus egyház főünnepe és az új kenyér ünnepe is. A rendszerváltást követően, 1991-ben az Országgyűlés a nemzeti ünnepek közül kiemelve állami ünnepnappá nyilvánította augusztus 20-át.

Szegedi programok

A hagyományokhoz hűen, idén is hatalmas rendezvénnyel készül Szeged városa: ezúttal azonban kétnapos programsorozatra számíthatunk az államalapítás ünnepéhez kapcsolódóan. Az ünnepély helyszínéül a Széchenyi tér szolgál, és a rakparton megszokott tűzijátékra is ugyanitt kerül sor.

A programok augusztus 19-én délután veszik kezdetüket, amelynek során élő koncertek, gyermekműsorok és utcabál is várja a szórakozni vágyókat. A kezdő nap sztárvendége Singh Viki lesz, majd 20 órakor Oláh Gergő ad koncertet. A szerda fénypontja a KFT zenekar műsora lesz. Természetesen nem csupán a programok miatt érdemes kilátogatni a rendezvényre, ugyanis a Széchenyi téren borászatok, sörfőzdék, vendéglátósok és kézművesek is várják az érdeklődőket. Az ünnepi megemlékezésre augusztus 20-án délután kerül sor.

Programlista

Augusztus 19. (kedd):

16:00 – ToP Dance (Akrobatikus Rock and Roll Tánciskola)

16:30 – Kozmosz Egyesület

18:00 – Singh Viki

20:00 – Oláh Gergő

22:00 – Membrán zenekar

Augusztus 20. (szerda):

10:00 – Egészségpercek (Global Fitness)

11:00 – Csiga Duó Gyermekzenekar

12:00 – Dolce-Dance Tánciskola salsa bemutató

13:00 – Blues Bell

– ünnepi műsor –

15:15 – Térzene

15:50 – Országzászló ünnepélyes felvonulása

16:00 – Díszünnepség

18:00 – Docpiano Band

20:00 – KFT zenekar

21:00 – Tűzijáték a Széchenyi téren

21:15 – KFT zenekar

22:00 – Útközband koncert

A díszünnepség

A díszünnepségen – a hagyományoknak megfelelően – Dr. Botka László, a város polgármestere mond beszédet. Az új kenyeret Kondé Lajos, a Szeged-Csanádi Egyházmegye pasztorális püspöki helynöke áldja meg.