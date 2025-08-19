19 perce
Oláh Gergő, Singh Viki és a KFT zenekar varázsolja idén is felejthetetlenné augusztus 20-át
Ezúttal kétnapos ünnepségsorozattal készül Szeged. Hagyományokkal és újdonságokkal tűzdelt lesz augusztus 20.
Hagyományokkal és újdonságokkal tűzdelt lesz az államalapítás ünnepe. Ezúttal kétnapos ünnepségsorozattal készül Szeged augusztus 20-án.
Augusztus 20. története
Augusztus jeles napja Magyarország nemzeti és egyben hivatalos állami ünnepe az államalapítás és az államalapító I. Szent István király emlékére. Ez a nap egyben a magyar katolikus egyház főünnepe és az új kenyér ünnepe is. A rendszerváltást követően, 1991-ben az Országgyűlés a nemzeti ünnepek közül kiemelve állami ünnepnappá nyilvánította augusztus 20-át.
Szegedi programok
A hagyományokhoz hűen, idén is hatalmas rendezvénnyel készül Szeged városa: ezúttal azonban kétnapos programsorozatra számíthatunk az államalapítás ünnepéhez kapcsolódóan. Az ünnepély helyszínéül a Széchenyi tér szolgál, és a rakparton megszokott tűzijátékra is ugyanitt kerül sor.
A programok augusztus 19-én délután veszik kezdetüket, amelynek során élő koncertek, gyermekműsorok és utcabál is várja a szórakozni vágyókat. A kezdő nap sztárvendége Singh Viki lesz, majd 20 órakor Oláh Gergő ad koncertet. A szerda fénypontja a KFT zenekar műsora lesz. Természetesen nem csupán a programok miatt érdemes kilátogatni a rendezvényre, ugyanis a Széchenyi téren borászatok, sörfőzdék, vendéglátósok és kézművesek is várják az érdeklődőket. Az ünnepi megemlékezésre augusztus 20-án délután kerül sor.
Programlista
Augusztus 19. (kedd):
- 16:00 – ToP Dance (Akrobatikus Rock and Roll Tánciskola)
- 16:30 – Kozmosz Egyesület
- 18:00 – Singh Viki
- 20:00 – Oláh Gergő
- 22:00 – Membrán zenekar
Augusztus 20. (szerda):
- 10:00 – Egészségpercek (Global Fitness)
- 11:00 – Csiga Duó Gyermekzenekar
- 12:00 – Dolce-Dance Tánciskola salsa bemutató
- 13:00 – Blues Bell
– ünnepi műsor –
- 15:15 – Térzene
- 15:50 – Országzászló ünnepélyes felvonulása
- 16:00 – Díszünnepség
- 18:00 – Docpiano Band
- 20:00 – KFT zenekar
- 21:00 – Tűzijáték a Széchenyi téren
- 21:15 – KFT zenekar
- 22:00 – Útközband koncert
A díszünnepség
A díszünnepségen – a hagyományoknak megfelelően – Dr. Botka László, a város polgármestere mond beszédet. Az új kenyeret Kondé Lajos, a Szeged-Csanádi Egyházmegye pasztorális püspöki helynöke áldja meg.
A ceremónián továbbá közre működnek:
- Fricsay Ferenc Városi Fúvószenekar
- Tiszavirág Néptáncegyüttes
- Ács Petra, színművész
- Szélpál Szilveszter, operaénekes
- Tápai Hagyományőrző Együttes
Szegedi hírek
