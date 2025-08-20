Forgatag, díszdiplomák és tűzijáték Makón – galériával

A szokásos augusztus 20-i makói forgatag helyszíne idén a Makovecz tér volt. Az augusztus 20. Makó ünnepségén a gyerekeket és családokat sokféle népi játék, valamint kirakodóvásár várta. A legnagyobb sikert az óriás szappanbuborékok fújása aratta, de nagy népszerűségnek örvendett a körhinta és az ugrálóvár is.

Az augusztus 20. Makó ünnepségein a színes forgatag éppoly nagy sikert aratott, mint korábban a városi madárkiállítás látványos programjai. Fotó: Szabó Imre

Színes programok és tűzijáték emelték az augusztus 20. Makó ünnepét

A nap zárásaként a Csanád vezér téri Szent István-szobornál tartottak ünnepséget. Nyitásként a Magán Zeneiskola fúvósai és a Dr. Mihálka György vegyeskar muzsikált, illetve énekelt, majd az új kenyér megáldását követően Farkas Éva Erzsébet mondott köszöntőt és adott át díszdiplomákat pedagógusoknak. Arany diplomát kapott Háló Ilona és – távollétében – Sarró Ferencné, rubintot pedig Luspai Imréné.

A program a 32. Nemzetközi Fúvósfesztivál gálaműsorával, az Ultra Light Acoustic koncertjével és tűzijátékkal zárult.