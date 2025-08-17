3 órája
„A sikernek nem titka van, hanem ára” – így lett B. E. Belle Magyarország egyik legsikeresebb írónője
Hogyan alkot hazánk egyik legsikeresebb írója? Mi B. E. Belle sikerének titka? Erről beszélgettünk a jelenleg Csongrádon élő slágerszerzővel.
Magyarországon kevesebb mint tucatnyi olyan szerző van, akik meg tudnak abból élni, hogy könyveket írnak, azaz regényeik elkelnek akkora példányszámban, hogy azok kitermeljenek egy főállásnyi fizetést. Ezen írók elit táborába tartozik B. E. Belle. A makói származású, sokáig Szenteshez kötődő de ma már Csongrádon élő Barát Enikő mindössze 6 éve jelentette meg első regényét, de már az hatalmas siker volt. Onnantól pedig nem volt megállás. Jelenleg hat könyve toplistás, összesen 14 eladási sikerlistán szerepelnek ezek a művei. De hogyan tudott vidéki íróként is ilyen karriert befutni? Erről beszélgettünk vele podcastunkben.
A sikernek nem titka van, hanem ára
– Én azt szoktam mondani, hogy a sikernek nem titka van, hanem ára. Szerintem a sikerért rettentően sokat kell dolgozni, ez pedig lemondással jár. Emellett sok alázat, tanulásra való hajlam és a folyamatos fejlődés utáni vágyakozás is kell, mert egy könyvet bárki le tudna ülni és meg tudna írni. De mondjuk tízet, húszat, harmincat – az már egy nagyon kemény menet. Olyankor már nagyon sok mindent alá kell rendelni ennek a dolognak, hogy ez működjön – fogalmazott Barát Enikő.
Persze idáig el is kell tudni jutni, neki azonban nem kellett első könyves szerzőként sem megküzdenie az olvasókért.
A táncos világ juttatta fel első könyvét a csúcsra
– A Magyar Táncművészeti Főiskolán végeztem, és táncos voltam egész életemben. Csupán három évvel ezelőtt vonultam vissza a színházból, mint táncművész. Az első könyvem, a Hazugok a táncvilágról szólt. Ha pedig egy viszonylag ismert táncos kiad egy könyvet, arra ez a közösség felkapja a fejét. Különösen, ha az a könyv már eleve megosztónak ígérkezik. Sose titkoltam: azt a könyvet 2019-ben a táncvilág juttatta fel a sikerlistára. Táncosok vették, ők olvasták, ott lett szóbeszéd, és nyilván amikor egy könyv valami miatt felkerül a sikerlistára, akkor felfigyelnek rá más olvasók is – vázolta, hogyan lett sikersztori egy olyan könyv, mely igazából csak azért született, hogy kiírja magából sérelmeit. A szintén a táncvilágról szóló Megtörtek pedig végérvényesen összekapcsolta a táncos és nem táncos olvasóközönségét: 2020-ban az a regény már 1. helyen szerepelt az előrendelési listán is.
Mostanra Barát Enikő már főállású író: évente több regényt is kiad.
– Nekem az nem megy, hogy hétfőtől péntekig írjak, kell az ihlet és az atmoszféra. Ezért időszakaim vannak, amikor dolgozok: ha összeállt a fejemben az egész történet, megvan a kutatómunkám, akkor leülök, és 3-4 hónapon keresztül csak írok, hétfőtől vasárnapig. Olyan is előfordult, amikor egy évig nem írtam egy sort sem, de olyan is, amikor egy év alatt öt könyvem megszületett – beszélt munkamódszeréről. Hozzátette: ettől függetlenül fontosnak tartja, hogy ne futószalagon gyártson ugyanolyan történeteket, éppen ezért csak arról ír, ami valóban érdekli. Így élvezi ezt a feszített munkatempót is.
B. E. Belle író és üzletasszony egyszemélyben
Enikő azt vallja, hogy ma már az írói lét elengedhetetlen velejárója, hogy a közösségi médiában is jelen legyen. Legnépszerűbb platformja a TikTok, melyet másfél éve azért hozott létre, hogy könyvei stílusát videóiban is visszaadja. A káromkodó írónő így szerzett rengeteg követőt, nem mellesleg fel is hívja a figyelmet, mire számíthatnak tőle az olvasók. Tapasztalatai szerint ugyanis sokan még mindig nem veszik komolyan a 18-as karikát és a szöveges figyelmeztetéseket. Mindezek mellett ez is a jól felépített marketingstratégiája része.
– Ma már marketinggel legalább annyit foglalkozok, mint hogy a könyvemet megírjam és fizikális formában kézbe vehető legyen – árulta el az írónő, aki igazi üzletasszonnyá vált az elmúlt években, hiszen saját kiadásban gondozza könyveit. És hogy meddig tud ilyen intenzitással írni? Mint mondta, úgy érzi, még sok van benne.
– Tele vagyok új ötletekkel és gondolatokkal, mindig azon gondolkozok, hogyan überelem a korábbi sikereket. Két-három könyvvel mindig előrébb vagyok, mint amit az olvasók éppen a kezükben fognak – mesélte. A következő új művével kapcsolatosan annyit árult el, hogy az Elítéltekhez hasonlóan a börtönvilágba kalauzolja majd az olvasókat, és legutóbbi sikerregénye után, melyet fekete lapokra, fehér betűkkel nyomtattak, ez sem hagyományos, fehér oldalakon lesz majd olvasható.
