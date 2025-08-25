45 perce
Oscar-díjas animáció és fesztiválkedvencek: indul a Vertigo Filmhét Szegeden!
A filmkedvelők szerencsés helyzetben vannak! Elkezdődött a Vertigo Filmhét a Belvárosi Moziban.
Augusztus 21-én kezdetét vette a Vertigo Filmhét a Belvárosi Moziban, még időben elcsíphetünk egy-egy vetítést, hiszen egészen augusztus 27-ig van lehetőségünk elmerülni az európai filmek világában.
Vertigo Filmhét a Belvárosi Moziban
A filmhét keretei között egy teljes héten át naponta három art- és sikerfilmet nézhetnek meg kedvezményes áron az érdeklődők a közelmúlt filmtermésének legjavából. A filmhét programjában összesen 16 alkotás szerepel, melyek közül három az országos premier előtt látható majd.
A 12. Vertigo Filmhéten ezúttal is mindenki megtalálhatja a számára kedves műfajt vagy filmet: német, francia és magyar vígjátékok; francia és olasz romantikus drámák; francia természetfilm; Oscar-díjas animációs film és több fesztiválkedvenc is szerepel az idei programban.
Lehetőség a Belvárosi Moziban
– Az elmúlt évek legjobb európai filmjeiből válogatott idén is a Vertigo Média filmforgalmazó és a Belvárosi Mozi: fesztiváldíjas és sikerfilmek sokaságával, közöttük három premier előtti bemutatóval várja a nézőket. A vetítéssorozathoz évek óta nem csak a fővárosi mozik, hanem a vidéki helyszínek, így a Belvárosi Mozi is csatlakozott – mondta Takács Éva, a Belvárosi Mozi vezetője.
– Igyekeztünk az utóbbi évek kínálatából a legtöbb nézőt bevonzó filmeket újra műsorra tűzni. A kínálat nagyon sokrétű: a természetfilmektől a vígjátékokon át az életrajzi filmekig bárki megtalálja az érdeklődési köréhez közel álló filmet. Három alkotást (Vágyak és vonzások, DJ Ahmet, A búvóhely) premier előtt tekinthetnek meg a nézők – egészítette ki.
Program, vetítések
– Napi három filmet vetítünk a Filmhét kínálatában, 16.00, 18.30 és 20.00 órai kezdettel. A részletes programot a Belvárosi Mozi honlapján találják meg – mondta Takács Éva.
Augusztus 25. (hétfő)
– Augusztus 25-én, hétfőn, 16.00 órától a Harold Fry valószínűtlen utazása című angol filmmel kezdjük a vetítést, majd egy észak-macedóniai tinédzser fiú, Ahmet története következik (DJ Ahmet), aki zenei ambíciókra tör. A napot egy dán történelmi filmmel zárjuk (A fattyú), melynek főszereplője a sokak által kedvelt Mads Mikkelsen.
Augusztus 26. (kedd)
– Augusztus 26-án Christian Clavier főszereplésével vetítjük a Családi terápia című francia vígjátékot, majd 18.30-tól A búvóhely kerül terítékre, amely egy megtörtént eseményeken alapuló film a neves szobrász, Christian Boltanski családjáról. A keddi nap utolsó vetítése egy olasz-belga-francia dráma, amely az európai menekültválság bemutatásához kínál új nézőpontot. Matteo Garrone Oscar-díjra jelölt alkotása örök érvényű történetet mesél korunk meghatározó társadalmi krízishelyzetéről.
Augusztus 27. (szerda)
– A filmhét utolsó napját szintén egy francia filmmel kezdjük (Szeretetreméltók), amely az utóbbi évtized legnagyobb francia filmsikere volt. 18.30-tól szintén a Búvóhely című filmet vetítjük, majd 20.00 órától Pierre Bonnard a századforduló kiemelkedő posztimpresszionista festőjének életéről készült filmmel zárjuk a Vertigo Filmhetet – mondta a mozivezető.
Stelázsit keresnek! Hihetetlen, milyen tárgyakat várnak a balástyai falunapra
Szegedi hírek
- Pár nappal a rajt előtt: sajtóbejáráson mutatták meg, hogyan készül a SZIN
- Apró szegedi sárkányok élnek a Somogyi-könyvtár környékén – nem is hinnéd, milyen lakókra utal a Somogyi-könyvtár kreatív táblája
- Dobostorta ihlette az idei országtortáját – mi is megkóstoltuk és el is mondjuk, milyen volt! (fotók, videó)
- Hatalmas fejlesztések jönnek: 1245 milliárd forint landolhat Szegeden
- Idő kérdése csak: a használtautó-piacot is letarolják a kínai autók