Bereczki Zoltán lesz a sztárvendég Balástyán

A balástyai falunapok a település egyik legnagyobb és legnépszerűbb rendezvénye, amelyen mindig színvonalas és gazdag program várja a helybelieket. A péntek sztárvendége a mulatós nótákat éneklő Nótár Mary lesz, szombaton este 19 órakor pedig Bereczki Zoltán 45 perces műsora következik.

Szombat sztárvendége a balástyai falunapokon Bereczki Zoltán lesz. Fotó: Index

Bereczki Zoltán fellépése

– Ezúttal is igyekeztünk színvonalas fellépőket, szereplőket találni Németh Anita művelődésszervező kolléganőmmel. Kapcsolatban állunk egy műsorszervező céggel, ők ajánlották Bereczki Zoltánt, és mi örömmel elfogadtuk – mondta el lapunk érdeklődésére Tóth Szilvia, a Gémes Eszter Községi Könyvtár vezetője, aki a falunapok megrendezésének is az egyik felelőse.

A rendkívül népszerű 49 éves EmeRTon-díjas színész, énekes, zenei producer úgy tudjuk, még nem járt Balástyán, viszont tavasszal Kisteleken tapsolhattak neki a koncertjére kilátogatók. Mindenki számára ismert, hogy Szinetár Dóra volt a felesége, két lánya van, Zora Veronika és Flóra.

Nagyon várják őket

– Szeretjük a dalait, a személyiségét, várjuk a fellépését, a falu lakossága is pozitívan reagált arra, hogy Bereczki Zoltán lesz a szombati sztárvendége a falunapoknak, azt mondták, nagyon jó, hogy ő jön. De a mulatós nótákat szeretőknek is a kedvében járunk Nótár Mary meghívásával, aki pénteken 19 órától látható és hallható, őt is nagyon várják a műfaj barátai, és ő is 45 perces műsort ad – árulta el Tóth Szilvia.

