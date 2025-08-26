Megpecsételődött a Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia sorsa – galériával

Japán, norvég, német, osztrák, orosz, szerb és ukrán egyetemről is érkeztek Biblia-tudósok Szegedre, hogy előadást tartsanak az augusztus 25-27. között zajló 36. Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia keretében. A Benyik György teológus, tarjáni plébános által vezetett biblikus konferencia idei témája az apokrif iratok kapcsolata volt a kánoni szövegekkel. Tehát azok a szakrális szövegek kerültek reflektorfénybe, amelyekről megoszlik a különböző vallási közösségek véleménye: egyes közösségek Bibliájába bekerültek, míg másokéból kimaradtak.

Idén Martos Levente Balázs esztergomi segédpüspök vehette át a Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia Gnilka-díját. Fotó: Karnok Csaba

Martos Levente Balázs kapta a Gnilka-díjat

A biblikus konferencia keretében 16. alkalommal adták át a Gnilka-díjat, amely Joachim Gnilka, 2018-ban elhunyt német teológus és Újszövetség-kutató nevét viseli, aki lelkes előadója és mecénása volt a szegedi konferenciának. A díjjal ezúttal a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia legifjabb tagját tüntették ki. Martos Levente Balázs az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüspöke, a Központi Papnevelő Intézet rektora, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kara Bibliai Nyelvek Tanszékének vezetője.

A díj átvétele után az ünnepelt püspök arra biztatta a biblikus konferencia csaknem negyven előadóját, hogy Biblia-kutatói tevékenységük során a sok szó ismeretében és tiszteletében újra meg újra fel tudják fedezni Isten jelenlétét.