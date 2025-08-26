1 órája
Megpecsételődött a Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia sorsa – galériával
Biblikusok sokasága érkezett idén is szerte a világból Szegedre. A 36. Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia keretében kedden a Dómban adták át a Gnilka-díjat. Az ünnepségen egyúttal a biblikus konferencia sorsa is megpecsételődött.
Japán, norvég, német, osztrák, orosz, szerb és ukrán egyetemről is érkeztek Biblia-tudósok Szegedre, hogy előadást tartsanak az augusztus 25-27. között zajló 36. Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia keretében. A Benyik György teológus, tarjáni plébános által vezetett biblikus konferencia idei témája az apokrif iratok kapcsolata volt a kánoni szövegekkel. Tehát azok a szakrális szövegek kerültek reflektorfénybe, amelyekről megoszlik a különböző vallási közösségek véleménye: egyes közösségek Bibliájába bekerültek, míg másokéból kimaradtak.
Martos Levente Balázs kapta a Gnilka-díjat
A biblikus konferencia keretében 16. alkalommal adták át a Gnilka-díjat, amely Joachim Gnilka, 2018-ban elhunyt német teológus és Újszövetség-kutató nevét viseli, aki lelkes előadója és mecénása volt a szegedi konferenciának. A díjjal ezúttal a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia legifjabb tagját tüntették ki. Martos Levente Balázs az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüspöke, a Központi Papnevelő Intézet rektora, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kara Bibliai Nyelvek Tanszékének vezetője.
A díj átvétele után az ünnepelt püspök arra biztatta a biblikus konferencia csaknem negyven előadóját, hogy Biblia-kutatói tevékenységük során a sok szó ismeretében és tiszteletében újra meg újra fel tudják fedezni Isten jelenlétét.
Átadták a Gnilka-díjatFotók: Karnok Csaba
Pecsét a jövőre: új korszakba lépett a biblikus konferencia
A díjátadónak a szegedi Dóm adott otthont, az ünnepségen 16 éves hagyományt folytatva ezúttal is lélekemelő muzsikával közreműködött a Szegedi Szimfonikus Zenekar, valamint az Érsekcsanádi Összhang Kórus és a Szegedi Ökumenikus Kórus.
Az ünnepség végén megpecsételődött a Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia sorsa. Szó szerint, ugyanis az 1988 óta működő konferenciát az intézményi háttér erősítése érdekében egy befogadó nyilatkozattal a Gál Ferenc Egyetem saját kutatóhelyévé nyilvánította. A pecséttel ellátott nyilatkozatot Dux László, a GFE rektora és Benyik György, a konferencia és az új kutatóhely vezetője írta alá a Dóm oltárán.
