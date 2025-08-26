augusztus 26., kedd

Izsó névnap

19°
+27
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Történelmi bejelentés

56 perce

Megpecsételődött a Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia sorsa – galériával

Címkék#Szentírás#Dux László#díjátadó ünnepség#Martos Levente Balázs#Szegedi Szimfonikus Zenekar#Szegedi Dóm#Gál Ferenc Egyetem#Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia#Benyik György

Biblikusok sokasága érkezett idén is szerte a világból Szegedre. A 36. Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia keretében kedden a Dómban adták át a Gnilka-díjat. Az ünnepségen egyúttal a biblikus konferencia sorsa is megpecsételődött.

Koós Kata

Japán, norvég, német, osztrák, orosz, szerb és ukrán egyetemről is érkeztek Biblia-tudósok Szegedre, hogy előadást tartsanak az augusztus 25-27. között zajló 36. Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia keretében. A Benyik György teológus, tarjáni plébános által vezetett biblikus konferencia idei témája az apokrif iratok kapcsolata volt a kánoni szövegekkel. Tehát azok a szakrális szövegek kerültek reflektorfénybe, amelyekről megoszlik a különböző vallási közösségek véleménye: egyes közösségek Bibliájába bekerültek, míg másokéból kimaradtak. 

biblikus konferencia
 Idén Martos Levente Balázs esztergomi segédpüspök vehette át a Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia Gnilka-díját. Fotó: Karnok Csaba

Martos Levente Balázs kapta a Gnilka-díjat

A biblikus konferencia keretében 16. alkalommal adták át a Gnilka-díjat, amely Joachim Gnilka, 2018-ban elhunyt német teológus és Újszövetség-kutató nevét viseli, aki lelkes előadója és mecénása volt a szegedi konferenciának. A díjjal ezúttal a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia legifjabb tagját tüntették ki. Martos Levente Balázs az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüspöke, a Központi Papnevelő Intézet rektora, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kara Bibliai Nyelvek Tanszékének vezetője.

A díj átvétele után az ünnepelt püspök arra biztatta a biblikus konferencia csaknem negyven előadóját, hogy Biblia-kutatói tevékenységük során a sok szó ismeretében és tiszteletében újra meg újra fel tudják fedezni Isten jelenlétét. 

Átadták a Gnilka-díjat

Fotók: Karnok Csaba

Pecsét a jövőre: új korszakba lépett a biblikus konferencia

A díjátadónak a szegedi Dóm adott otthont, az ünnepségen 16 éves hagyományt folytatva ezúttal is lélekemelő muzsikával közreműködött a Szegedi Szimfonikus Zenekar, valamint az Érsekcsanádi Összhang Kórus és a Szegedi Ökumenikus Kórus. 

Az ünnepség végén megpecsételődött a Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia sorsa. Szó szerint, ugyanis az 1988 óta működő konferenciát az intézményi háttér erősítése érdekében egy befogadó nyilatkozattal a Gál Ferenc Egyetem saját kutatóhelyévé nyilvánította. A pecséttel ellátott nyilatkozatot Dux László, a GFE rektora és Benyik György, a konferencia és az új kutatóhely vezetője írta alá a Dóm oltárán. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu