„Egész évben dolgoznunk kellene, hogy utolérjük a rohanó világot” – kézművesek küzdelme az ipar tempójával – galériával

Nem akarnak sietni, de muszáj megfelelniük az iparóriásoknak. Miközben a boltok már július végén őszi dekorációkkal árasztják el a polcokat, a Bödön Piac kézműves világában más az idő ritmusa.

Berecz Blanka

A Bödön Piac világa egészen más ritmusban él, mint a tömeggyártott dekorációkat kínáló üzleteké. Itt az egyediség és a kézművesség az igazi érték. 

Bödön piac
A Bödön piac kínálatában már az ősz is megjelent. Fotó: Karnok Csaba

Az őszi dekor már a Bödön piacon is van

Bár még javában a nyár tombol, a boltokban már július végétől megjelentek az őszi dekorációk. Régen ennek megvolt az ideje, augusztusban még nyár volt, és kész. Ma viszont már elvárás, hogy az ősz is ott legyen a standokon, különben a vevő továbbmegy. Engem zavar ez a sietség, de üzleti szempontból muszáj alkalmazkodni -  mesélte lapunknak Dönczi Ágnes virágkötő. Így aztán most is keverednek nála a nyár és az ősz jellemzői. A Bödön Piac kezdetén már  vittek is tőle őszi kopogtatót, a nyári díszeket már figyelembe sem veszik. A róka, a bagoly, a sün, a tök, a pasztell és a földszínei dominálnak a Bödön Piac következő szezonális kínálatában. 

Dönczi Ágnes elárulta, hogy már most a halottak napjára és a karácsonyra készül. Azt mondja, hogy ez az időszak nagyon erős nála, kész van már több száz koszorú. Hiába a tömeggyártás nyomása, kézművesként nem tudja hamarabb elkezdeni a karácsonyi díszek készítését, mert számára nehezebb beszerezni az anyagokat és kellékeket. Minden egyes elemet ő válogat össze, így egyszerre az összeset nem tudja megvenni. Fontos szempont nála, hogy élőben is láthassa, mivel fog dolgozni, az online rendelés nem az ő világa. Ennek ellenére már most fejben elkezdte az ünnepi készülődést, alakulnak az idei karácsonyi portékák. A kézművesek nem tudnak gyorsan dolgozni, ha pedig minél korábban kellene elkezdeniük a felkészülést az ünnepekre és az évszakokra, akkor gyakorlatilag egész évben megállás nélkül kellene dolgozniuk. A sorozatgyártás nem céljuk, sietni sem akarnak. Úgy vannak vele, hogy aki igazán kézműves dolgokat szeretne otthonába, az megvárja a megfelelő alkalmat. Nekik, kézműveseknek minden forint számít, van, hogy a helypénzt sem tudják kifizetni. Ezt sajnálják, de úgy döntöttek, hogy megéri értéket készíteni és nem felülni az aktuális trendvonatra. Nem kedvelik a tucattermékeket.

Ilyen volt a Bödön piac

Fotók: Karnok Csaba

A Bödön Piac kínálata egyelőre nagyon színes, abban a tekintetben, hogy a nyár és az ősz keverednek minden egyes standon. Őszi illóolajok mellett megbújnak a nyár frissítő illatai is, a lekvárok és a befőttek viszont már javában fogynak. Érződik, hogy a szegediek már búcsút intenének a nyárnak és tárt karokkal várnák a következő hónapokat. 

 

