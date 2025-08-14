augusztus 14., csütörtök

15 éves a Bogyó és Babóca – új mesék a szélesvásznon, amiket nem hagyhatsz ki

Tizenötödik születésnapját ünnepli az egyik legnépszerűbb magyar rajzfilmsorozat. A Bogyó és Babóca 7. – Mesék a pöttyös házból című film augusztus 14-től a szegedi mozikban is várja a legkisebbeket.

Grica Eszter

Az első mozifilm 2010-ben jelent meg, és azonnal hatalmas sikert aratott: az egyik legnézettebb magyar mozifilm lett. Nemcsak itthon, hanem nemzetközileg is nagy népszerűségre tett szert: világszerte 120 országban, 12 nyelven elérhetők a filmek. A siker azóta is töretlen, hiszen a Bogyó és Babóca meséi ideális első moziélményt nyújtanak az óvodás korú gyermekeknek – írja a hirTV.

Bogyó és Babóca a nagyvásznon.
Tizenöt éves a nagysikerű magyar produkció. Augusztus 14-től megtekinthető a Bogyó és Babóca 7. - Mesék a pöttyös házból című mozifilm. Fotó: hír.TV

A film alapjául szolgáló Bogyó és Babóca könyvsorozat tavaly ünnepelte 20. születésnapját. Bartos Erika könyveinek adaptációját a KEDD Animációs Stúdió készítette. A mesélő, Pogány Judit minden mesehős hangját kölcsönzi – mintegy száz karakter szólal meg egyedi hangon általa. A rajzfilm zenéjét és hangzásvilágát ezúttal is Szabó Tibor, a gyerekdalairól ismert zeneszerző és előadóművész jegyzi.

Bogyó és Babóca 7. – Mesék a pöttyös házból 

Az évforduló alkalmából augusztus 14-től látható a hetedik mozifilm, amely 13 önálló, ötperces epizódból áll, így a kicsik is könnyen követhetik az eseményeket. Szín- és formavilága, valamint az egész alakos kompozíciók a megszokott módon kedves és biztonságos környezetet teremtenek. A történetek pozitív mintákat mutatnak, a filmek kerülik az erőszak minden formáját. A konfliktusokat szelíd, baráti együttműködésen alapuló megoldásokkal oldják meg.

„A filmévadnak alapot adó könyv, a „Mesék a pöttyös házból” az egyik kedvencem a Bogyó és Babóca sorozatból. Számos olyan témát körbejártam benne, amely minden óvodást érdekel: ilyen a kukásautó, a tűzoltó, a kéményseprő, a KRESZ táblák, az árnyjátékozás, vonatozás, bújócskázás…” - írta a mesekönyvek szerzője, Bartos Erika.

Már egy generáció felnőhetett Bogyó és Babóca történetein

Immár 15 év telt el az első nagy sikerű mesefilm bemutatója óta. Azok, akik gyermekként ismerkedtek meg a történet szereplőivel, ma már kísérőként ülnek a vászon előtt.

„Felnőtt egy olyan generáció, amely tagjai számára a születésük óta az életük természetes része ez a mesevilág – számukra a Bogyó és Babóca sorozat valamennyi szereplőjének, történetének a létezése magától értetődő” – nyilatkozta M. Tóth Géza, a KEDD Animációs Stúdió vezetője, a Bogyó és Babóca filmek társrendezője. 

 

 

