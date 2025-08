Vásárhelyi borfesztivál Geszti Péterrel, a TNT-vel, a Kozmix-szel és a Magna Cum Laudéval – videóval

Idén már 19. alkalommal lesz Vásárhelyen borfesztivál, Szent István király ünnepéhez kapcsolódóan. A programokon a megyei jogú város 10 testvértelepülése is részt vesz. A rendezvény ideje alatt 20 borász borait lehet majd megkóstolni, 22 vendéglátó és 14 vásáros is jelen lesz.

Márki-Zay Péter polgármester és Gyöngyösi Ferenc alpolgármester ismertették a borfesztivál programját. Fotó: Kovács Erika

Borfesztivál: Akár féláron is felmehet Márki-Zay Péterrel a toronyba

– Színes programokat állítottak össze kollégáink – mondta a rendezvénnyel kapcsolatos sajtótájékoztatón Márki-Zay Péter polgármester.

Még a hivatalos megnyitó előtt, augusztus 15-én adják át a Kossuth tér felújított, Sarokház előtti területét.

A polgármester bejelentette, augusztus 16-án, szombaton a helyi cigány és a román nemzetiségi önkormányzatok, valamint a Máltai Szeretetszolgálat gasztro-udvart szervez, augusztus 17-én, vasárnap pedig ételosztást szervez a Mindenki Magyarországa Mozgalom és a Tiszta Vásárhelyért Egyesület. Toronylátogatás is lesz 15-től 18-ig, naponta 16 órától több turnusban, városkártyával fél áron. Az első turnust mindennap Márki-Zay Péter vezeti.

Kis dolog - nagy dolog: Elegendő WC lesz

A polgármester beszélt arról is, hogy idén is lesznek közéleti beszélgetések, méghozzá három, olyan résztvevőkkel: Bod Péter Ákossal, Gulyás Balázzsal és több ellenzéki újságíróval, valamint Hadházy Ákossal is találkozhatnak a vásárhelyiek. A közéleti beszélgetések résztvevői valamennyien olyan személyek, akik egy oldalon állnak Márki-Zay Péterrel.

– Az idei borfesztiválon is két színpad lesz, a nagyszínpad a Kossuth tér Fekete Sas oldalán lesz. A lelátót idén nem állítjuk fel. A kisszínpad a művelődési ház előtt lesz. Elegendő WC-ről is gondoskodunk, a Kossuth Kifli Kávézó és a bankpalota mögötti köz-WC-t, a művelődési ház illemhelyeit is ingyenesen lehet használni, de toi toi WC-kkel is készülünk – tudtuk meg Gyöngyösi Ferenc alpolgármestertől, aki a hatnapos borfesztivál fellépőit is ismertette.

Idén nem a kutyásoknak kedveznek, lesz tűzijáték!

A rendezvényen számos helyi együttes is bemutatkozik, és minden napra jut sztárvendég, akik 21 órától lépnek fel: Geszti Péter, a TNT együttes, a Kozmix és augusztus 19-én a Magna Cum Laude. Augusztus 20-án délelőtt lesz a városi ünnepség, a nap sztárvendége pedig a Magyar Állami Népi Együttes lesz. Vásárhelyen minden második évben a kutyásoknak kedveznek, az tavaly volt, vagyis idén lesz tűzijáték, augusztus 20-án 22 órakor lövik fel az első rakétákat.