Kenyérszentelés, lovasmenet és vásári forgatag: így ünnepel Kistelek augusztus 20-án

Címkék#aratóünnep#emlékpark#búcsú

Augusztus 20-án a Kisteleki járás két településén tartanak rendezvényt. Kisteleken a hagyományos búcsú és aratóünnep lesz, de az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba is várják a látogatókat. Pusztaszeren már a múlt szombaton ünnepeltek.

Imre Péter

Kisteleken búcsú és aratóünnep lesz augusztus 20-án, szerdán, és az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark is gazdag programmal várja látogatóit.

búcsú és aratóünnep Kisteleken
A kisteleki Szent István napi búcsú és aratóünnep hagyományos a városban. Fotó: csongradcsanadkincsei.hu

Búcsú és aratóünnep

Kisteleken a búcsú és az aratóünnep programja reggel 8 órakor kezdődik a zászlófelvonással és a virágok elhelyezésével a Szent István szobornál, ezt követi 9 órakor az ünnepi szentmise a Szent István-templomban. A lovastalálkozó ünnepi menete a református templomtól indul a főtérig, a polgármesteri hivatal előtt a hagyományokhoz hűen megszentelik az új kenyeret és köszöntik a díjazottakat, majd veterán autók és motorok lepik el a város utcáit. Délután 2 órakor a műjégpálya érdekes programnak, az első kisteleki vitézek viadalának a helyszíne lesz. A délutáni fellépések sorát a „Kinek mi…” zenekar nyitja 14.30-kor, majd az Id. Vándor Rudolf Fúvószenekar koncertje 16, a Silver Step Táncstúdió előadása 17, Marót Viki és a Nova Kultúr zenekar koncertje 19 órakor kezdődik a Szent István téren. A nap folyamán lesz kirakodóvásár, ugrálóvár, körhinta, a Cseperedő Gyermek Egyesület pedig kézműves foglalkozásokkal várja a gyerekeket és a szüleiket, nagyszüleiket.

Programok az Emlékparkban

Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban 10 órától 16-ig a Szeri Gyógynövényház- és kertben bemutatót tartanak teakóstolással. Az Akhal teke lovak fajtabemutatója és tenyészszemléje 11 órakor kezdődik a lovaspályán. Ugyanekkor startol a kemencés látványsütés a vásárhelyi tanyai olvasókörnél hagyományos népi receptek alapján, a kóstolás itt sem marad el. A népi gyerekjátszó és kézművesség szintén a skanzenben lesz az iparos műhelyek mellett, egyszerű és nagyszerű gyerekjátékokkal, de nemcsak gyerekeknek. Az Őrölj malom! program 13 órakor kezdődik a Szentes-dónáti szélmalomnál, ahol az érdeklődők előadást hallhatnak a dél-alföldi szélmalmokról. A skanzeni községházánál népi fafaragás bemutató és kötetlen beszélgetés lesz 13-tól 17 óráig Elekes Lajossal. Sokakat vonzhat 14 órakor a honfoglalás kori lovasbemutató és 15 órakor az ópusztaszeri Akhal teke ménes produkciója, mindkettő a lovaspályán.

 

