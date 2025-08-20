Gyertyafényben úszott Mórahalom a Homokháti Búcsú ünnepén – galériával

2012-ben Nógrádi Zoltán, Mórahalom polgármestere kezdeményezte a Szent István Kenyere Búcsút a Szeged-Csanádi Egyházmegyével együttműködésben azzal a céllal, hogy a homokháti települések vallási közösségei gyűljenek össze Szent István szándéka szerint. A búcsút kedden hagyományosan a mórahalmi templomkertben rendezték.

A homokháti búcsú Mórahalmon idén is a közösség összetartozását erősítette, ünnepi szentmisével, díjátadóval és fáklyás körmenettel. Fotó: Karnok Csaba

Búcsú, mint hagyomány és közösségi ünnep

Az egybegyűlteket Nógrádi Zoltán, Mórahalom polgármestere köszöntötte. A Homokhátság búcsúünnepén elhangzott beszéd középpontjában a hálaadás állt: hálát adtak a magyar hazáért, a szülőföldért, a megélhetést biztosító földért és kenyérért, valamint első szent királyunkért, Szent Istvánért, aki szilárd alapokra helyezte a nemzetet. Nógrádi hangsúlyozta, hogy a múlt öröksége mellett felelősségünk van a jelenben is: elődeink munkáját folytatva a jövő nemzedékekbe kell továbbvinnünk hitünket, kultúránkat és magyarságunkat. Kiemelte, a közösség számára a búcsú a tiszta fohász és hálaadás ünnepe, amelyben megerősödhet a hit, a családi és közösségi összetartozás, valamint a bizonyosság, hogy Isten szándéka örök a magyar nép megőrzése és megtartása.

Hálaadás és üzenetek Szent István szellemében

Mihálffy Béla, a térség országgyűlési képviselőjének beszéde Tűz Tamás pap-költő Szent Istvánról szóló versének soraival kezdődött, majd hangsúlyozta, hogy István király életműve nélkül nem beszélhetnénk sem a keresztény hitű magyarságról, sem a magyar állam fennmaradásáról. Mihálffy szerint a magyar nemzet megmaradásának egyetlen útja ma is a „Szent Istváni út”: a keresztény hit megtartása, a hagyományos családmodell követése és a hazaszeretet gyakorlása. – Ezen az úton halad a Homokhátság népe is, példát mutatva másoknak – mondta.