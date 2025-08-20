39 perce
Gyertyafényben úszott Mórahalom a Homokháti Búcsú ünnepén – galériával
Kedden rendezték meg a XII. Homokháti Búcsút Mórahalmon. Nógrádi Zoltán polgármester beszédének középpontjában a hálaadás állt. A Homokhátság-díjat Sádtné Papp Ibolya, a ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde egykori intézményvezetője kapta. A szentmisét Fábry Kornél, az Esztergom–Budapesti Főegyházmegye segédpüspöke celebrálta.
2012-ben Nógrádi Zoltán, Mórahalom polgármestere kezdeményezte a Szent István Kenyere Búcsút a Szeged-Csanádi Egyházmegyével együttműködésben azzal a céllal, hogy a homokháti települések vallási közösségei gyűljenek össze Szent István szándéka szerint. A búcsút kedden hagyományosan a mórahalmi templomkertben rendezték.
Búcsú, mint hagyomány és közösségi ünnep
Az egybegyűlteket Nógrádi Zoltán, Mórahalom polgármestere köszöntötte. A Homokhátság búcsúünnepén elhangzott beszéd középpontjában a hálaadás állt: hálát adtak a magyar hazáért, a szülőföldért, a megélhetést biztosító földért és kenyérért, valamint első szent királyunkért, Szent Istvánért, aki szilárd alapokra helyezte a nemzetet. Nógrádi hangsúlyozta, hogy a múlt öröksége mellett felelősségünk van a jelenben is: elődeink munkáját folytatva a jövő nemzedékekbe kell továbbvinnünk hitünket, kultúránkat és magyarságunkat. Kiemelte, a közösség számára a búcsú a tiszta fohász és hálaadás ünnepe, amelyben megerősödhet a hit, a családi és közösségi összetartozás, valamint a bizonyosság, hogy Isten szándéka örök a magyar nép megőrzése és megtartása.
Hálaadás és üzenetek Szent István szellemében
Mihálffy Béla, a térség országgyűlési képviselőjének beszéde Tűz Tamás pap-költő Szent Istvánról szóló versének soraival kezdődött, majd hangsúlyozta, hogy István király életműve nélkül nem beszélhetnénk sem a keresztény hitű magyarságról, sem a magyar állam fennmaradásáról. Mihálffy szerint a magyar nemzet megmaradásának egyetlen útja ma is a „Szent Istváni út”: a keresztény hit megtartása, a hagyományos családmodell követése és a hazaszeretet gyakorlása. – Ezen az úton halad a Homokhátság népe is, példát mutatva másoknak – mondta.
XII. Homokháti Búcsú Mórahalmon fáklyás menettelFotók: Karnok Csaba
Az idei díjazott Sádtné Papp Ibolya
A képviselő beszédét követően Sánta Gizella, Ruzsa polgármestere lépett a színpadra és ő adta át a Homokhátság-díjat, amit idén Sádtné Papp Ibolya, a ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde egykori intézményvezetője kapott. A ruzsai polgármester életútját, pályáját felidézve hosszasan méltatta a díjazottat, aki így kezdte beszédét: Óriási elismerés és óriási öröm számomra ez a díj, melynek fényét az is emeli, hogy ezt itt vehetem át Mórahalmon, ahol életem egy jelentős szakaszát, a középiskolás éveimet töltöttem. – Szerencsés embernek mondhatom magam, mert pályafutásom alatt mindig olyan kollégák és olyan szülők vettek körül, akik velem együtt dolgozva, együttgondolkodással, a tervek megvalósításával munkálkodtak az óvodás gyermekek érdekének érvényesítéséért, különösképpen személyiségük fejlesztéséért, esélyegyenlőségük biztosításáért és a családi nevelés támogatásáért – mondta az idei Homokhátság-díjas.
Homokhátság-díj: elismerés a szolgálatért
A Homokhátság-díjat a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása alapította 2014-ben. Évente egyszer adják át egy arra érdemes személynek, aki kiemelkedő tevékenységet fejtett ki a Homokhátság régióban. 2015-ben Balogh József matematikus professzor kapta a díjat, míg 2024-ben Duka Félix, a mórahalmi Aranyszöm Rendezvényház és a Patkó Lovas és Szabadtéri Színház nyugalmazott ügyvezetője, a város egykori kulturális igazgatója vehette át. A Homokhátság-díj célja, hogy elismerje a régió fejlődéséhez hozzájáruló kiemelkedő teljesítményeket. A díjat a Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának tanácsa ítéli oda, és az elismerést mindig a búcsún adják át.
Ünnepi szentmise és fáklyás körmenet
A szabadtéri ünnepi szentmisét Fábry Kornél, az Esztergom–Budapesti Főegyházmegye segédpüspöke celebrálta. A liturgia fáklyás körmenettel zárult: a szentmise után a gyertyafénybe borult városban vonult tovább a körmenet, hirdetve az Úr dicsőségét. A búcsú méltó zárásaként Mórahalom városa közös vacsorára invitálta a résztvevőket.