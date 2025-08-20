augusztus 20., szerda

István névnap

17°
+32
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hálaadás

39 perce

Gyertyafényben úszott Mórahalom a Homokháti Búcsú ünnepén – galériával

Címkék#Homokháti Búcsú#Homokhátság#Mórahalom#szentmise#körmenet

Kedden rendezték meg a XII. Homokháti Búcsút Mórahalmon. Nógrádi Zoltán polgármester beszédének középpontjában a hálaadás állt. A Homokhátság-díjat Sádtné Papp Ibolya, a ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde egykori intézményvezetője kapta. A szentmisét Fábry Kornél, az Esztergom–Budapesti Főegyházmegye segédpüspöke celebrálta.

Arany T. János

2012-ben Nógrádi Zoltán, Mórahalom polgármestere kezdeményezte a Szent István Kenyere Búcsút a Szeged-Csanádi Egyházmegyével együttműködésben azzal a céllal, hogy a homokháti települések vallási közösségei gyűljenek össze Szent István szándéka szerint. A búcsút kedden hagyományosan a mórahalmi templomkertben rendezték.

Homokháti Búcsú Mórahalmon
A homokháti búcsú Mórahalmon idén is a közösség összetartozását erősítette, ünnepi szentmisével, díjátadóval és fáklyás körmenettel. Fotó: Karnok Csaba

Búcsú, mint hagyomány és közösségi ünnep

Az egybegyűlteket Nógrádi Zoltán, Mórahalom polgármestere köszöntötte. A Homokhátság búcsúünnepén elhangzott beszéd középpontjában a hálaadás állt: hálát adtak a magyar hazáért, a szülőföldért, a megélhetést biztosító földért és kenyérért, valamint első szent királyunkért, Szent Istvánért, aki szilárd alapokra helyezte a nemzetet. Nógrádi hangsúlyozta, hogy a múlt öröksége mellett felelősségünk van a jelenben is: elődeink munkáját folytatva a jövő nemzedékekbe kell továbbvinnünk hitünket, kultúránkat és magyarságunkat. Kiemelte, a közösség számára a búcsú a tiszta fohász és hálaadás ünnepe, amelyben megerősödhet a hit, a családi és közösségi összetartozás, valamint a bizonyosság, hogy Isten szándéka örök a magyar nép megőrzése és megtartása.

Hálaadás és üzenetek Szent István szellemében

Mihálffy Béla, a térség országgyűlési képviselőjének beszéde Tűz Tamás pap-költő Szent Istvánról szóló versének soraival kezdődött, majd hangsúlyozta, hogy István király életműve nélkül nem beszélhetnénk sem a keresztény hitű magyarságról, sem a magyar állam fennmaradásáról. Mihálffy szerint a magyar nemzet megmaradásának egyetlen útja ma is a „Szent Istváni út”: a keresztény hit megtartása, a hagyományos családmodell követése és a hazaszeretet gyakorlása. – Ezen az úton halad a Homokhátság népe is, példát mutatva másoknak – mondta.

XII. Homokháti Búcsú Mórahalmon fáklyás menettel

Fotók: Karnok Csaba

Az idei díjazott Sádtné Papp Ibolya

A képviselő beszédét követően Sánta Gizella, Ruzsa polgármestere lépett a színpadra és ő adta át a Homokhátság-díjat, amit idén Sádtné Papp Ibolya, a ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde egykori intézményvezetője kapott. A ruzsai polgármester életútját, pályáját felidézve hosszasan méltatta a díjazottat, aki így kezdte beszédét: Óriási elismerés és óriási öröm számomra ez a díj, melynek fényét az is emeli, hogy ezt itt vehetem át Mórahalmon, ahol életem egy jelentős szakaszát, a középiskolás éveimet töltöttem. – Szerencsés embernek mondhatom magam, mert pályafutásom alatt mindig olyan kollégák és olyan szülők vettek körül, akik velem együtt dolgozva, együttgondolkodással, a tervek megvalósításával munkálkodtak az óvodás gyermekek érdekének érvényesítéséért, különösképpen személyiségük fejlesztéséért, esélyegyenlőségük biztosításáért és a családi nevelés támogatásáért – mondta az idei Homokhátság-díjas.

Homokhátság-díj: elismerés a szolgálatért

A Homokhátság-díjat a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása alapította 2014-ben. Évente egyszer adják át egy arra érdemes személynek, aki kiemelkedő tevékenységet fejtett ki a Homokhátság régióban. 2015-ben Balogh József matematikus professzor kapta a díjat, míg 2024-ben Duka Félix, a mórahalmi Aranyszöm Rendezvényház és a Patkó Lovas és Szabadtéri Színház nyugalmazott ügyvezetője, a város egykori kulturális igazgatója vehette át. A Homokhátság-díj célja, hogy elismerje a régió fejlődéséhez hozzájáruló kiemelkedő teljesítményeket. A díjat a Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának tanácsa ítéli oda, és az elismerést mindig a búcsún adják át.

Ünnepi szentmise és fáklyás körmenet

A szabadtéri ünnepi szentmisét Fábry Kornél, az Esztergom–Budapesti Főegyházmegye segédpüspöke celebrálta. A liturgia fáklyás körmenettel zárult: a szentmise után a gyertyafénybe borult városban vonult tovább a körmenet, hirdetve az Úr dicsőségét. A búcsú méltó zárásaként Mórahalom városa közös vacsorára invitálta a résztvevőket.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu