Bárki megtanulhatja az ősi népi hangszer titkait: citeraoktatás indul Mórahalmon

A mórahalmi Aranyszöm Rendezvényházban szeptember 9-én, kedden 17 órakor indul az ingyenes citeraoktatás, amelyre minden érdeklődőt várnak az általános iskola második osztályától egészen a felnőttekig. Az órákat Vas Endre népzenész tartja, aki a hangszer szeretetét és titkait szeretné átadni a résztvevőknek.

Az Aranyszöm Rendezvényházban induló citeraoktatás minden korosztály számára nyitott, a gyerekektől a felnőttekig. Fotó: Imre Péter

Mit érdemes tudni a citeráról?

A citera a magyar népi kultúra egyik legjellegzetesebb és legismertebb hangszere. Pengetős népi hangszer, amelynek hangja egyszerre tiszta és karakteres, és amelyet évszázadok óta használnak a falusi közösségekben énekszó kíséretére, táncmulatságokon és ünnepeken egyaránt. A hangszer több változatban is ismert: léteznek kisebb, egyszerűbb citerák gyerekeknek vagy kezdőknek, és nagyobb, gazdagon díszített, sokhúros verziók is. Bár a citera egykor a paraszti világ mindennapi kísérőhangszere volt, mára a népzenei mozgalmaknak, a táncházaknak és a népzenei fesztiváloknak köszönhetően reneszánszát éli.

Miért népszerű újra a citera?

Az utóbbi években egyre többen fordulnak vissza a gyökerekhez, és fedezik fel újra a magyar népzene szépségét. A citera különösen közel áll a gyerekekhez, mert könnyen megszólaltatható, és viszonylag hamar sikerélményt ad. Nem véletlen, hogy népi zenekarokban, táncházakban és iskolai programokban is gyakran találkozhatunk vele.

Az ingyenes oktatás célja

A Kapocs Népfőiskola szervezésében induló ingyenes oktatás célja, hogy a fiatalabb és idősebb korosztály egyaránt megismerkedhessen ezzel a különleges hangszerrel, és továbbvigye azt a hagyományt, amely generációk óta meghatározza a magyar falusi zenei kultúrát.

Hogyan lehet jelentkezni?

A foglalkozásokhoz előnyt jelent, ha van saját citerája a résztvevőnek, de a lelkesedés a legfontosabb. Jelentkezni a következő elérhetőségen lehet: [email protected], vagy a +36/30/739-6520-as telefonszámon.