augusztus 30., szombat

Rózsa névnap

30°
+37
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ingyenes!

1 órája

Bárki megtanulhatja az ősi népi hangszer titkait: citeraoktatás indul Mórahalmon

Címkék#citera#oktatás#Aranyszöm Rendezvényház

Hamarosan indul az ingyenes citeraoktatás a mórahalmi Aranyszöm Rendezvényházban. A citera a magyar népi kultúra egyik legismertebb hangszere, amely újra egyre népszerűbb. A foglalkozások minden korosztálynak nyitottak, a gyerekektől a felnőttekig.

Arany T. János

A mórahalmi Aranyszöm Rendezvényházban szeptember 9-én, kedden 17 órakor indul az ingyenes citeraoktatás, amelyre minden érdeklődőt várnak az általános iskola második osztályától egészen a felnőttekig. Az órákat Vas Endre népzenész tartja, aki a hangszer szeretetét és titkait szeretné átadni a résztvevőknek.

Citera oktatás indul.
Az Aranyszöm Rendezvényházban induló citeraoktatás minden korosztály számára nyitott, a gyerekektől a felnőttekig. Fotó: Imre Péter

Mit érdemes tudni a citeráról?

citera a magyar népi kultúra egyik legjellegzetesebb és legismertebb hangszere. Pengetős népi hangszer, amelynek hangja egyszerre tiszta és karakteres, és amelyet évszázadok óta használnak a falusi közösségekben énekszó kíséretére, táncmulatságokon és ünnepeken egyaránt. A hangszer több változatban is ismert: léteznek kisebb, egyszerűbb citerák gyerekeknek vagy kezdőknek, és nagyobb, gazdagon díszített, sokhúros verziók is. Bár a citera egykor a paraszti világ mindennapi kísérőhangszere volt, mára a népzenei mozgalmaknak, a táncházaknak és a népzenei fesztiváloknak köszönhetően reneszánszát éli.

Miért népszerű újra a citera?

Az utóbbi években egyre többen fordulnak vissza a gyökerekhez, és fedezik fel újra a magyar népzene szépségét. A citera különösen közel áll a gyerekekhez, mert könnyen megszólaltatható, és viszonylag hamar sikerélményt ad. Nem véletlen, hogy népi zenekarokban, táncházakban és iskolai programokban is gyakran találkozhatunk vele.

Az ingyenes oktatás célja

A Kapocs Népfőiskola szervezésében induló ingyenes oktatás célja, hogy a fiatalabb és idősebb korosztály egyaránt megismerkedhessen ezzel a különleges hangszerrel, és továbbvigye azt a hagyományt, amely generációk óta meghatározza a magyar falusi zenei kultúrát.

Hogyan lehet jelentkezni?

A foglalkozásokhoz előnyt jelent, ha van saját citerája a résztvevőnek, de a lelkesedés a legfontosabb. Jelentkezni a következő elérhetőségen lehet: [email protected], vagy a +36/30/739-6520-as telefonszámon.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu