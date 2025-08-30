1 órája
Bárki megtanulhatja az ősi népi hangszer titkait: citeraoktatás indul Mórahalmon
Hamarosan indul az ingyenes citeraoktatás a mórahalmi Aranyszöm Rendezvényházban. A citera a magyar népi kultúra egyik legismertebb hangszere, amely újra egyre népszerűbb. A foglalkozások minden korosztálynak nyitottak, a gyerekektől a felnőttekig.
A mórahalmi Aranyszöm Rendezvényházban szeptember 9-én, kedden 17 órakor indul az ingyenes citeraoktatás, amelyre minden érdeklődőt várnak az általános iskola második osztályától egészen a felnőttekig. Az órákat Vas Endre népzenész tartja, aki a hangszer szeretetét és titkait szeretné átadni a résztvevőknek.
Mit érdemes tudni a citeráról?
A citera a magyar népi kultúra egyik legjellegzetesebb és legismertebb hangszere. Pengetős népi hangszer, amelynek hangja egyszerre tiszta és karakteres, és amelyet évszázadok óta használnak a falusi közösségekben énekszó kíséretére, táncmulatságokon és ünnepeken egyaránt. A hangszer több változatban is ismert: léteznek kisebb, egyszerűbb citerák gyerekeknek vagy kezdőknek, és nagyobb, gazdagon díszített, sokhúros verziók is. Bár a citera egykor a paraszti világ mindennapi kísérőhangszere volt, mára a népzenei mozgalmaknak, a táncházaknak és a népzenei fesztiváloknak köszönhetően reneszánszát éli.
Miért népszerű újra a citera?
Az utóbbi években egyre többen fordulnak vissza a gyökerekhez, és fedezik fel újra a magyar népzene szépségét. A citera különösen közel áll a gyerekekhez, mert könnyen megszólaltatható, és viszonylag hamar sikerélményt ad. Nem véletlen, hogy népi zenekarokban, táncházakban és iskolai programokban is gyakran találkozhatunk vele.
Az ingyenes oktatás célja
A Kapocs Népfőiskola szervezésében induló ingyenes oktatás célja, hogy a fiatalabb és idősebb korosztály egyaránt megismerkedhessen ezzel a különleges hangszerrel, és továbbvigye azt a hagyományt, amely generációk óta meghatározza a magyar falusi zenei kultúrát.
Hogyan lehet jelentkezni?
A foglalkozásokhoz előnyt jelent, ha van saját citerája a résztvevőnek, de a lelkesedés a legfontosabb. Jelentkezni a következő elérhetőségen lehet: [email protected], vagy a +36/30/739-6520-as telefonszámon.
Tíz különleges program, amitől tuti, hogy felejthetetlen lesz az első randi