25 évvel ezelőtti áron adják a marhapörköltet, időutazás vár a deszki falunapokon!

Minden eddiginél gazdagabb programkavalkáddal dübörög majd a XXX. Deszki Falunapok szeptember első hétvégéjén, ráadásul szombaton elképesztő retro áron lesz vásárolható marhapörkölt. Deszk különösen szoros kapcsolatot ápol testvértelepüléseivel, ahonnan idén is népes delegációk látogatnak el a legnagyobb közösségi örömünnepre. Érkeznek vendégek Ninovéből (Belgium), Oroszhegyről és Igazfalváról (Románia), valamint Pirnából (Németország) is.

Tavaly több mint harminc település polgármestere ragadott fakanalat a deszki falunapok keretében. Archív fotó: Karnok Csaba

Back to 2000: marhapörkölt ötszáz forintért

Idén a deszkiek kettős jubileumot ünnepelnek: a falunapok hagyománya éppen három évtizedes, és 25. alkalommal rendezik meg a Polgármesterek Nemzetközi Főzőversenyét szombaton. 15 és 16 óra között a kerek évforduló alkalmából a kétezres évbe röpítik vissza az ünneplőket, pontosabban pénztárcájukat. Ugyanis 25 évvel ezelőtti áron, mindössze 500 forintért osztanak majd ki ötszáz adag marhapörköltet a Király László polgármester főzőhelyén berendezett osztóponton. Fontos, hogy egy személy csak egy ételjegyet vásárolhat, és a marhapörkölt a helyszínen fogyasztandó, ételhordóban nem lehet hazavinni.

Deszki falunapok: tánc, tűz és tombolás

A pénteki kezdés művészi hangulatban telik: 16 órakor fotókiállítás és Barna Sándor késkészítő tárlata nyílik a Faluházban, majd ünnepélyes megnyitóval és díjátadóval indul a mulatság.

Szombaton aztán nem lesz megállás: hajnali horgászat, lovaskocsis–fúvószenés ébresztő, majd szomszédoló közösségi túra, ugrálóvár, íjászat, veterán autók találkozója, tortadíszítő verseny is lesz, és ez csak a délelőtt. Délután lesznek sportbemutatók, érkezik a Csibész kutyaiskola show-ja, majd a „Miénk a színpad!” című műsorban a néptánc kapja a főszerepet: a messze földön híres Tiszavirág Néptáncegyesület csoportjai mellett osztrák, szlovén és horvát néptánccsoportok is fellépnek. Este nyolckor hatalmas, nemzetközi táncház kezdődik, majd a Fire Fantasy tűzzsonglőr showját élvezhetik az ünneplők egészen a tűzijáték kezdetéig, este kilencig. A szombati program utcabállal zárul, a Black Five zenekar fog zenélni.