3 órája
Nem mindennapi látvány Üllésen, ezek a különlegességek most mindenkit lenyűgöznek – galériával, videóval
A hétvégi üllési rendezvény színfoltja a lecsó mellett három kiállítás volt. A fali dísztányér darabok Berkóné Masír Borbála gyűjteményéből származtak, aki korábban bögrékkel és kötényekkel is elkápráztatta a közönséget. A tárlat egyedi darabjai most a művelődési házban maradnak.
A hétvégi üllési lecsófőző verseny és családi nap üde színfoltja volt a rendezvénynek helyet adó Déryné Művelődési Ház és Könyvtárban megrendezett színvonalas fali dísztányér és bútorfestő kiállítás. Illetve Kovács Zsófia festmény és grafika kiállítása is megtekinthető.
Fali dísztányér és bútorfestő kiállítás Üllésen
Külön öröm, amikor az ember régi ismerősbe botlik egy kiállításon. A festéseket ugyanis az alkotóház bútorfestő szakköre készítette, a dísztányérok pedig Berkóné Masír Borbála gyűjteményéből valók, akit már 2021-ben megismerhettek és szívükbe zárhattak kedves olvasóink.
A mindig jó kedélyű és derűsen mosolygó hölgy annak idején lenyűgöző bögregyűjteményével került bele lapunk hasábjai közé. Tavaly kötényeit mutatta meg, most pedig a dísztányérokon van a sor.
Berkóné Masír Borbála újabb gyűjteménye
Az eszköz, mely minden étkezést élménnyé alakít elnevezésű tárlatról elmesélte, hogy a díszes tányérok nagy része hagyatékból származik. Borbála azt elárulta, annyi van neki otthon a tányérokból, hogy ezeket nem viszi haza, a művelődési háznak ajándékozza. A tárlat szeptember 19-ig látogatható.
Berkóné Masír Borbála gyűjteményeFotók: Karnok Csaba
A dísztányér jellemzői
A fali dísztányér olyan dekorációs célra készült tányér, amelyet nem étkezésre, hanem a fal díszítésére használnak. Általában kerámiából, porcelánból, üvegből vagy akár fémből készül, és különféle mintákkal, festésekkel, domborművekkel, népi motívumokkal vagy modern grafikákkal díszítik. Jellemzői:
- Anyaga: porcelán, kerámia, fajansz, üveg, fém.
- Díszítés: kézzel festett virágminták, tájképek, városképek, hagyományos népművészeti motívumok, aranyozás.
- Méret: lehet egészen kicsi (10–15 cm átmérőjű) vagy nagyobb, látványos darab (akár 40–50 cm).
- Rögzítés: hátoldalán akasztóval vagy tartóval látják el, hogy biztonságosan felhelyezhető legyen a falra.
