Nem mindennapi látvány Üllésen, ezek a különlegességek most mindenkit lenyűgöznek – galériával, videóval

A hétvégi üllési lecsófőző verseny és családi nap üde színfoltja volt a rendezvénynek helyet adó Déryné Művelődési Ház és Könyvtárban megrendezett színvonalas fali dísztányér és bútorfestő kiállítás. Illetve Kovács Zsófia festmény és grafika kiállítása is megtekinthető.

Az üllési Berkóné Masír Borbála fali dísztányér gyűjteménye a Déryné Művelődési Ház és Könyvtár előterében tekinthető meg. Fotó: Karnok Csaba

Fali dísztányér és bútorfestő kiállítás Üllésen

Külön öröm, amikor az ember régi ismerősbe botlik egy kiállításon. A festéseket ugyanis az alkotóház bútorfestő szakköre készítette, a dísztányérok pedig Berkóné Masír Borbála gyűjteményéből valók, akit már 2021-ben megismerhettek és szívükbe zárhattak kedves olvasóink.

A mindig jó kedélyű és derűsen mosolygó hölgy annak idején lenyűgöző bögregyűjteményével került bele lapunk hasábjai közé. Tavaly kötényeit mutatta meg, most pedig a dísztányérokon van a sor.

Berkóné Masír Borbála újabb gyűjteménye

Az eszköz, mely minden étkezést élménnyé alakít elnevezésű tárlatról elmesélte, hogy a díszes tányérok nagy része hagyatékból származik. Borbála azt elárulta, annyi van neki otthon a tányérokból, hogy ezeket nem viszi haza, a művelődési háznak ajándékozza. A tárlat szeptember 19-ig látogatható.