A balástyai falunapi kiállítás régi tárgyakkal, nosztalgiával és különleges hangulattal várja az érdeklődőket

Szeptember végén rendezik meg Balástyán a XXV. Falunapok, Zöldség és Virágfesztivált, melyre a szervezők várják a szokásos falunapi kiállítás berendezéséhez a felajánlásokat. Például régi stílusú bontott ajtót, ablakot, ami elsősorban tanyaépületből származik, továbbá régi kétágú falétra, stelázsi, fából készült talicska és kocsikerék is szükséges lenne a bemutatóhoz. Ezért arra kérik azokat, akiknek van ilyen eszköze, tárgya jelentkezzen a Gémes Eszter Községi Könyvtárban, és vigyen vagy küldjön róla fotót. Ezeket a tárgyakat a falunapokra kölcsönkérnék, amiket utána természetesen visszaadnak a tulajdonosának.

A falunapi kiállítás mindig népszerű Balástyán. Fotó: Imre Péter

Falunapi kiállítás

A falunapokon savanyúság szépségversenyt is hirdetnek, amelyre bármilyen zöldségből, gyümölcsből készült savanyúsággal nevezhetnek a balástyaiak. A kiállításon a hobbikat is be kívánják mutatni, amit a sportcsarnok előcsarnokában tennének meg, azért várják azokat a kiállítókat, akik szívesen megismertetnék másokkal is hobbijukat.

Balástya 75 éves

Arról sem szabad megfeledkezni, hogy Balástya idén ünnepli 75. születésnapját, hiszen, több más településhez hasonlóan, 1950-ben lett önálló község. Területét Balástya, Gajgonya kapitányságokból, valamint Őszeszék és Fehértó kapitányság nagy részéből alakították ki. A falunapokon fotókiállítással akarnak emlékezni az elmúlt 75 évre. Ezért arra kérik azokat, akiknek van közéleti fotója, gazdálkodással kapcsolatos fényképe az elmúlt időszakból, illetve a falunapok kezdeti kiállításairól, az vigye be szkennelésre a könyvtárba. Jelentkezés és egyeztetés a Gémes Eszter Községi Könyvtárban személyesen vagy a 30/413-0075-ös telefonszámon.