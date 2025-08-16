Ingyenes filmvetítés Szegeden: romantika, óriásvászon és meglepetések várnak városszerte

Többalkalmas, kerti parti hangulatú esemény kialakítására törekednek. Városszerte ingyenes filmvetítéssel kedveskedik az IH Rendezvényközpont.

Városszerte ingyenes filmvetítéssel kedveskedik az IH Rendezvényközpont. Illusztráció: Shutterstock

A filmvetítés szervezése

– A lakosok kulturális életét igyekszünk színesebbé tenni, lehetőséget biztosítani a közösségi találkozásra – fejtette ki Nagy Nóra, rendezvényszervező. Ezeket a filmvetítéseket az IH Rendezvényközpont szervezi, korábban is zajlottak le ilyen típusú programok, amelyek nagy sikert arattak, ezért döntöttünk úgy, hogy a projektet idén is tovább visszük – folytatta.

Mire számíthatunk?

– Jelen pillanatban már a harmadik vetítésre készülünk, és több további esemény lebonyolításán dolgozunk – mondta a rendezvényszervező. A helyszín mindig más: olyan tereket keresünk, amellyel biztosítani tudjuk azt, hogy mindenki számára elérhető legyen a rendezvény – egészítette ki.

– Az emberek nagyon szeretik az ilyen jellegű programokat, mi is készülünk ezekre a vetítésekre: a különböző helyszíneken eltérő meglepetéssel várjuk az első száz–százötven látogatót.

A következő alkalom

A következő óriásvásznas filmvetítést augusztus 17-én tartják, 20:30-as kezdéssel, a Laposon. Ez alkalommal egy 2024-es magyar romantikus, zenés filmvígjáték lesz terítéken, Orosz Dénes rendezésében: Hogyan tudnék élni nélküled? A főszerepben Tőröcsik Franciska, Ember Márk és Marics Péter látható. Az 1990-es években játszódó balatoni szerelmi történetben Demjén Ferenc klasszikusai szólalnak meg.

– A Laposon rendelkezésünkre áll száz ülőhely, de javasolni szoktuk, hogy az érdeklődők hozzanak magukkal valamilyen ülőalkalmatosságot, hogy egy igazi kerti parti hangulatot alakíthassunk ki.

Ezen túl a repertoáron szerepel továbbá a Futni mentem, a Mamma Mia 2, a Macskafogó és a Lassie – Állati mentőakció is.

Időpontok, helyszínek