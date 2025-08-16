augusztus 16., szombat

Ingyenes filmvetítés Szegeden: romantika, óriásvászon és meglepetések várnak városszerte

Nyáresti kerti parti hangulat és közösségi élmény várja a városlakókat különböző szabadtéri helyszíneken. Az IH Rendezvényközpont városszerte ingyenes filmvetítéssel csalogatja a közönséget.

Kis Zoltán

Többalkalmas, kerti parti hangulatú esemény kialakítására törekednek. Városszerte ingyenes filmvetítéssel kedveskedik az IH Rendezvényközpont.

Fiatalok élvezik egymás társaságában a filmvetítést a moziban.
Városszerte ingyenes filmvetítéssel kedveskedik az IH Rendezvényközpont. Illusztráció: Shutterstock

A filmvetítés szervezése 

– A lakosok kulturális életét igyekszünk színesebbé tenni, lehetőséget biztosítani a közösségi találkozásra – fejtette ki Nagy Nóra, rendezvényszervező. Ezeket a filmvetítéseket az IH Rendezvényközpont szervezi, korábban is zajlottak le ilyen típusú programok, amelyek nagy sikert arattak, ezért döntöttünk úgy, hogy a projektet idén is tovább visszük – folytatta.

Mire számíthatunk? 

– Jelen pillanatban már a harmadik vetítésre készülünk, és több további esemény lebonyolításán dolgozunk – mondta a rendezvényszervező. A helyszín mindig más: olyan tereket keresünk, amellyel biztosítani tudjuk azt, hogy mindenki számára elérhető legyen a rendezvény – egészítette ki.
– Az emberek nagyon szeretik az ilyen jellegű programokat, mi is készülünk ezekre a vetítésekre: a különböző helyszíneken eltérő meglepetéssel várjuk az első száz–százötven látogatót.

A következő alkalom 

A következő óriásvásznas filmvetítést augusztus 17-én tartják, 20:30-as kezdéssel, a Laposon. Ez alkalommal egy 2024-es magyar romantikus, zenés filmvígjáték lesz terítéken, Orosz Dénes rendezésében: Hogyan tudnék élni nélküled? A főszerepben Tőröcsik Franciska, Ember Márk és Marics Péter látható. Az 1990-es években játszódó balatoni szerelmi történetben Demjén Ferenc klasszikusai szólalnak meg.
– A Laposon rendelkezésünkre áll száz ülőhely, de javasolni szoktuk, hogy az érdeklődők hozzanak magukkal valamilyen ülőalkalmatosságot, hogy egy igazi kerti parti hangulatot alakíthassunk ki.

Ezen túl a repertoáron szerepel továbbá a Futni mentem, a Mamma Mia 2, a Macskafogó és a Lassie – Állati mentőakció is.

Időpontok, helyszínek

2025.8.22    20.30Ág utcai játszótérFilmvetítésHogyan tudnék
2025.8.23    20:00VértóFilmvetítésFutni mentem
2025.9.5    20.00 Lechner térFilmvetítés Mamma Mia 2
2025.9.11    20.00   Gyevi Park FilmvetítésLassie állati mentőakció
2025.9.13    20.00  Zápor tóFilmvetítésMacskafogó

                     

 

