Hétvégi forgatag a Homokhátságon Ádám Martinnal

Igazi programdömping várja a térségben élőket ezen a hétvégén: Forráskúton három napon át tart a XXXI. Forráskúti Falunapok, Üllésen pedig szombaton Lecsófőző Verseny és Családi Nap csábítja a látogatókat. Aki szereti a finom ételeket, a jó hangulatot és a sztárfellépőket, most ne is menjen messzire.

A Forráskúti Falunapok színes programokkal és Ádám Martin közönségtalálkozóval várja a látogatókat. Fotó: Szabó Miklós

Pénteken indulnak a Forráskúti Falunapok

A forráskúti rendezvénysorozat augusztus 22-én indul: baráti társaságok, munkahelyi csapatok és családok a Művelődési Ház udvarán együtt főzhetik meg vacsorájukat, amit közösen fogyasztanak el. A hangulatot a Bálint Band biztosítja.

Szombaton veterán járművek és lecsó

Szombaton reggel Forráskúton a veterán járművek találkozója indítja a napot, majd szentmise és koszorúzás következik. A délutáni színpadi programban előbb helyi tehetségek lépnek fel, majd este igazi sztárparádé várható: Csocsesz, Takács Nikolas és a V-Tech hozzák el a bulihangulatot. Ugyanezen a napon Üllésen sem maradnak élmények nélkül: délelőtt 10 órától kezdődik a Lecsófőző Verseny és Családi Nap a Déryné Művelődési Ház és Könyvtár szervezésében. A helyben főzött lecsókat zsűri értékeli, miközben gyerekprogramok, ugrálóvár és kulturális bemutatók színesítik a napot. A rendezvény sztárvendége Szőke András.

Vasárnap Ádám Martin közönségtalálkozóval zárul a hétvége

A hétvége csúcspontja vasárnap következik Forráskúton: a Kemencés Piacon tartják a hagyományos Kemencés Napot. A kézműves vásár, gyerekjátékok, sportversenyek és bűvészshow mellett különleges esemény várja a szurkolókat: 15 órától Ádám Martin válogatott labdarúgó közönségtalálkozón mesél pályafutásáról és élményeiről.