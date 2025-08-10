Lapunk fotósára, Gyenes Kálmánra kiállítással emlékeznek szülőfalujában

– Édesapámnak mindegyik fotójára emlékszem. Volt, hogy a határon túlra is elkísértem - mondta Gyenes Kálmán kövegyi emlékkiállításának megnyitója előtt lánya, Zsivkovitsné Gyenes Krisztina. A kiállítás egyik fekete-fehér képén egyébként őt is megörökítette kislányként: egyszer, amikor otthon unatkozott, kivitte a SZEOL-pályára. A meccs szünetében arra kérte őt édesapja, hogy fussa körbe a salakpályát. A felvétel azt a pillanatot örökítette meg, amit a közönség tapsától kísérve befutott a célba. Bár a fotóművész édesapa szerette volna, ha belőle is fotós lesz, és meg is tanult tőle a hivatásról mindent, végül egy önkénteseket koordináló civil szervezet vezetője lett.

A fotóművész lánya, Zsivkovitsné Gyenes Krisztina a kiállításon a róla készült fotónál. Fotó: Szabó Imre

Erdéi fotóiból könyvek születtek

A Kövegyen 1941-ben született Gyenes Kálmán 1972-től tűnt fel először amatőr fotópályázatokon, majd rá két évre már a Délmagyarországnak, illetve a Csongrád Megyei Hírlapnak dolgozott külsősként – főként sporteseményeket örökített meg. 1991-ben a Délmagyarország munkatársa lett. Közben számos kiállítása volt szerte az országban, sőt Párizsban is, a szívének legkedvesebb erdélyi fotókból pedig könyvek készültek. 2016-ban hunyt el.

A fotóművész tanítani is tudott

A fotóművész életére, munkásságára tanítványa, Schmidt Andrea fotográfus – ugyancsak a Délmagyarország volt munkatársa – emlékezett a tárlat megnyitóján.

– Tőle tanultam meg fotózni, hogy mit hogyan kell látni, és afféle lelki atyám is volt – mondta meghatottan. A megnyitón visszaemlékezett, mennyire más volt a fotózás a digitális világ előtt: mivel filmre kellett dolgozni, be volt korlátozva a mennyiség, ezért mondjuk egy sportfotó esetében nagyon jól el kellett tudni kapni a pillanatot – e tekintetben pedig igazi tanítómester volt.

– Színes egyéniség volt. Mindig ösztönzött, hogy pályázzak, és amit díjak tekintetében elértem, azt ezáltal neki köszönhetem – jegyezte meg.

Bő harminc fotó a faluházban

A Páneurópai Kulturális Egyesület által szervezett kövegyi kiállításon Gyenes Kálmán bő harminc fényképe látható. Olyanok, amelyeken szülőföldjét örökítette meg, vagy éppen Erdélyt, de hangulatos sportfotók is - nagy részük fekete-fehér. A tárlat a faluházban augusztus 21-éig tekinthető meg, munkanapokon reggel 8 és délután 3 óra között.