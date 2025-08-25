Nagy dobás Szentesen: országos fesztivállal indul a színházi évad

Idén tavasszal alakult meg a Független Vidéki Színházak Szövetsége, szeptemberben pedig indul a Független Vidéki Színházak Fesztiválja. Az elnök, Kancsár Orsolya - aki a Szegedi Pinceszínház és a Tóth József Színház igazgatója is - mesélt lapunknak a szervezet és a fesztivál céljairól, működésről.

Ötnapos előadássorozattal készül Szentesen a Független Vidéki Színházak Fesztiválja. Képen: Kancsár Orsolya Archív fotó: Török János

Példaértékű a vidéki színházak összefogása

A független színházak sokféle működési formát követnek: egyes színházak üzleti alapon működnek, mások alkalmi előadásokkal lépnek színpadra, Az olyan színházak, mint a Szegedi Pinceszínház, a kőszínházakhoz hasonló struktúra szerint működnek. Több mint húsz éves múltra tekintenek vissza, saját színházi épülettel és társulattal rendelkeznek, mindemellett közszolgálati szerepet is betöltenek. Az előadásaik pedig műfaji szempontból rendkívül széles skálán mozognak. A független színházaknak számos kihívással kell megküzdeniük, ennek ellenére nemzetközi sikereket is elértek már. Az együttműködésük támogatása céljából alakult meg a Független Vidéki Színházak Szövetsége.

A szövetség hat alapító taggal indult: a Szegedi Pinceszínház mellett a celldömölki Soltis Lajos Színház, a komáromi Magyarock Dalszínház, a zalaegerszegi Kvártélyház Szabadtéri Színház, a nyíregyházi Mandala Dalszínház, továbbá a szentesi Hármas Határ Színházi Társulás részvételével. A szervezet nyitott az új tagok előtt is.

Az első Független Vidéki Színházak Fesztiválja

Első programjukként hagyományteremtő céllal a Független Vidéki Színházak Fesztiválját hirdették meg, mely a szentesi Tóth József Színházban rendeznek meg.

A fesztivál indítja majd az évadot a következő programsorozattal:

Szeptember 24.: A kőszívű ember fiai – amely a Magyarock Dalszínház előadásában lesz látható.

Szeptember 24.: Hippolyt, a lakáj – a nyíregyházi Mandala Dalszínház előadásában

Szeptember 26.: Lennon – zenés est John Lennon emlékére, a Szegedi Pinceszínház adja elő.

Szeptember 27.: Szomorú vasárnap – a Zalaegerszegi Kvártélyház Szabadtéri Színház mutatja be.

Szeptember 28.: Szép Ernő: Május – a celldömölki Soltis Lajos Színház előadásában.

Az első előadásra a belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött, viszont a jegyek máris elfogytak. A további előadások jegyára mindössze 1000 forint.