A világot bejárva gyűjtötte, majd roncsolással, tépéssel újraértelmezte az óriásplakátokat – videóval

Augusztus 13-án alkotói tárlatvezetést tartott Géczi János a REÖK-ben. A József-Attila díjas író és képzőművész Elemek című kiállítása páratlan dekollázsait mutatja be, melyek különleges helyet foglalnak el a kortárs képzőművészetben. A tárlatvezetésen vendége volt Orbán Jolán, irodalomtörténész, férje Boros János, filozófus és gyermekük, Boros Mihály – Misi, Junior Prima díjas zongoraművész.

Géczi János és vendégei vezették az érdeklődőket az Elemek című kiállítás dekollázsai között. Fotó: Karnok Csaba.

Elemi erők által megmunkált kiállítási darabok

Géczi János kiállított darabjai roncsolással, tépéssel, sajátos technikával újraértelmezett plakátok. A kötetlen tárlatvezetés során hét különböző teremben kiállított dekollázsok megismeréséhez mutattak új utat a vendégek.

– Érdekes, ahogy az elemek kérdése előtérbe kerül. Ha önök itt körbe néznek, akkor óriásplakátokat látnak, melyeket az elemi erők megmunkáltak – vetette fel Boros Jolán a kérdést, mire is utal a kiállítás címe. Majd az alkotó kiegészítette a megfigyelést, hiszen korábbi verseskötetére is utal, ezért szándékosan kettőspont is szerepel előtte.

– Negyven éven keresztül, amikor a világot jártam, engem vonzottak ezek a roncsolt formák, amelyekre az evolúciós erők hatottak és véletlenül hoztak létre – mondta Géczi János, aki a világ különböző pontjairól szerezte be a kiállításon látható óriásplakátokat.

Egyes darabokat nem rongált, pusztán a természeti erők munkája látható. Ezeket keretükből is kitépve állítja ki, a szabálytalanul kialakult széleket meghagyva. A plakátok korábbi rétegei láthatóvá válnak, bizonyos esetekben a színe és fonákja egyformán él, épp úgy, mint az életünk különböző mozzanatai.

– A képzőművészet átnyúl a határokon és keresi az új megnyilvánulási formákat – magyarázta Boros János, aki Nátyi Róberthez hasonlóan úgy gondolja, szinte festményeket láthatunk.

Géczi János plakátjait Veszprémből, Rómából, Portugáliából is szerezte

– A külföldi plakátokat legfőképpen azért választottam, mert a betűk, a szavak képként is léteznek. Nem minden esetben jó, ha az olvasható szavak elkezdik a képet értelmezni – emelte ki az alkotó, akinek kiállított darabjainak több része Rómából származik. Ezen kívül főként Veszprémből, de Portugália részeiről származó plakátok újraértelmezett formái is megtekinthetők.

A kék domináns szín a Géczi-alkotásokon, hívta fel a figyelmet Orbán Jolán, de ezt az alkotó könnyedén megmagyarázta. Minden plakát hátoldala kék, viszont ezt a színt a fény erőteljesen rongálja.

Záróakkordok

A véletlen által kialakult absztrakt képek mindenki számára egyedi értelmezést hordoznak. Akár a tűz, akár a víz vagy egyéb környezeti hatások rombolták, különös formáival megragadja a néző figyelmét, felfedi a mély rétegekben merülő személyes jelentést.