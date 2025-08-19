augusztus 19., kedd

Huba névnap

25°
+29
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Homokháti Búcsú Mórahalmon

2 órája

Homokháti búcsú Mórahalmon: ahol a vallás és a hagyomány összeköti az embereket

Címkék#Homokháti Búcsú#Mórahalom#szentmise#körmenet

Augusztus 19-én ismét megrendezik a térség legnagyobb közösségi ünnepét Mórahalmon. A Homokháti Búcsú vallási és kulturális hagyományokat ápol, miközben összeköti a kistérség hívő közösségeit. Az esemény szentmisével, körmenettel és közös vacsorával zárul.

Arany T. János

Augusztus 19-én, kedden ismét megrendezik a Homokháti Búcsút Mórahalmon, amely idén is a közösség és a hit ünnepévé válik.

Homokháti Búcsú Mórahalmon
A Homokháti Búcsút hagyományosan a mórahalmi templomkertben rendezik. Archív Fotó: Frank Yvette

Homokháti Búcsú Mórahalmon

A Szent István Kenyere Búcsút először 2012-ben a Szeged-Csanádi Egyházmegyével együttműködve rendezték meg azzal a céllal, hogy a homokháti települések vallási közösségei összegyűlhessenek Szent István szándéka szerint. Búcsúja és ünnepe nem csupán az egyes településeknek lehet, de már több mint egy évtizede létezik egy közös esemény, melyen a Homokhátság kistérségének minden vallásos lakója és csoportja felekezettől függetlenül ad hálát hitéért, történelméért, kultúrájáért, hagyományaiért.

Vallási hagyományok és közösség

A Szent László Király templom kertje ad otthont annak a különleges eseménynek, amely nemcsak a vallási hagyományokat ápolja, hanem lehetőséget kínál az összetartozás megélésére is. A program este 18 órakor veszi kezdetét Agárdi Szilvia énekesnő fellépésével. A művésznő meghitt előadásával teremti meg a ráhangolódást a búcsú további eseményeire.

Ünnepi szentmise és körmenet

19.30-tól ünnepi szabadtéri szentmisét celebrál Fábry Kornél, az Esztergom–Budapesti Főegyházmegye segédpüspöke. A liturgia fáklyás körmenettel zárul, amely Mórahalom utcáin halad végig, bensőséges, ugyanakkor ünnepélyes hangulatot teremtve.

Közös élmények és kiállítás

A rendezvényhez idén különleges kiállítás is kapcsolódik: a Kapocs Népfőiskola „A keresztényüldözés múltja és jelene” című tablóanyaga, amely történelmi és mai példákon keresztül mutatja be a vallásszabadság küzdelmeit. Az est nem ér véget a körmenettel: a város vezetése közös vacsorára hívja a jelenlévőket, hogy a közösségi élmény a közösen megterített asztalnál folytatódjon.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu