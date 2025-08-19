Homokháti búcsú Mórahalmon: ahol a vallás és a hagyomány összeköti az embereket

Augusztus 19-én, kedden ismét megrendezik a Homokháti Búcsút Mórahalmon, amely idén is a közösség és a hit ünnepévé válik.

A Homokháti Búcsút hagyományosan a mórahalmi templomkertben rendezik. Archív Fotó: Frank Yvette

Homokháti Búcsú Mórahalmon

A Szent István Kenyere Búcsút először 2012-ben a Szeged-Csanádi Egyházmegyével együttműködve rendezték meg azzal a céllal, hogy a homokháti települések vallási közösségei összegyűlhessenek Szent István szándéka szerint. Búcsúja és ünnepe nem csupán az egyes településeknek lehet, de már több mint egy évtizede létezik egy közös esemény, melyen a Homokhátság kistérségének minden vallásos lakója és csoportja felekezettől függetlenül ad hálát hitéért, történelméért, kultúrájáért, hagyományaiért.

Vallási hagyományok és közösség

A Szent László Király templom kertje ad otthont annak a különleges eseménynek, amely nemcsak a vallási hagyományokat ápolja, hanem lehetőséget kínál az összetartozás megélésére is. A program este 18 órakor veszi kezdetét Agárdi Szilvia énekesnő fellépésével. A művésznő meghitt előadásával teremti meg a ráhangolódást a búcsú további eseményeire.

Ünnepi szentmise és körmenet

19.30-tól ünnepi szabadtéri szentmisét celebrál Fábry Kornél, az Esztergom–Budapesti Főegyházmegye segédpüspöke. A liturgia fáklyás körmenettel zárul, amely Mórahalom utcáin halad végig, bensőséges, ugyanakkor ünnepélyes hangulatot teremtve.

Közös élmények és kiállítás

A rendezvényhez idén különleges kiállítás is kapcsolódik: a Kapocs Népfőiskola „A keresztényüldözés múltja és jelene” című tablóanyaga, amely történelmi és mai példákon keresztül mutatja be a vallásszabadság küzdelmeit. Az est nem ér véget a körmenettel: a város vezetése közös vacsorára hívja a jelenlévőket, hogy a közösségi élmény a közösen megterített asztalnál folytatódjon.