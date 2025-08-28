augusztus 28., csütörtök

Ágoston névnap

33°
+34
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Keleti zene

54 perce

Indiai koncert lesz a hindu templomnál

Címkék#koncert#indiai zene#templom

Szombaton, 18 órakor indiai zenei koncert lesz a balástyai hindu templomnál.

Delmagyar.hu

Augusztus 30-án, szombaton 18 órakor a balástyai Nandafalván, a hindu templomnál folytatódik a klasszikus indiai zenét bemutató koncertsorozat Mótyán Tibor tablaművésszel és zenésztársával, Mirza Valérral. 

 Indiai zenei koncert lesz a balástyai hindu templomnál. Fotó: DM

Mótyán Tibor tablás közel három évtizede rabja a hindusztáni klasszikus zenének, olyan neves indiai mesterektől tanult, mint Vinode Pathak és Abhijit Banerjee, akiktől elsajátíthatta az indiai zene egyedülálló ritmikai világát. Mirza Valér a 80-as évek végén kezdte a rágákat hallgatni és a szanszkrit nyelvet elsajátítani. A 90-es évek elején három évig klasszikus indiai táncot tanult, valamint zenei alapokat indiai bambuszfuvolán Pozsár Esztertől és Kozma Andrástól. Indiába is elutazott zenét tanulni, később még többször ellátogatott az országba, hangszereit maga készíti. A koncert ingyenes, de a regisztráció kötelező: https://forms.gle/P4k999bpmqrQsJ688A

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu