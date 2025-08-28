Indiai koncert lesz a hindu templomnál

Augusztus 30-án, szombaton 18 órakor a balástyai Nandafalván, a hindu templomnál folytatódik a klasszikus indiai zenét bemutató koncertsorozat Mótyán Tibor tablaművésszel és zenésztársával, Mirza Valérral.

Indiai zenei koncert lesz a balástyai hindu templomnál. Fotó: DM

Mótyán Tibor tablás közel három évtizede rabja a hindusztáni klasszikus zenének, olyan neves indiai mesterektől tanult, mint Vinode Pathak és Abhijit Banerjee, akiktől elsajátíthatta az indiai zene egyedülálló ritmikai világát. Mirza Valér a 80-as évek végén kezdte a rágákat hallgatni és a szanszkrit nyelvet elsajátítani. A 90-es évek elején három évig klasszikus indiai táncot tanult, valamint zenei alapokat indiai bambuszfuvolán Pozsár Esztertől és Kozma Andrástól. Indiába is elutazott zenét tanulni, később még többször ellátogatott az országba, hangszereit maga készíti. A koncert ingyenes, de a regisztráció kötelező: https://forms.gle/P4k999bpmqrQsJ688A