Tréfás feladatok és tánc hajnalig – felejthetetlen lett az idei lakodalmas, ahol csak egyetlen napra kötöttek házasságot – galériával, videóval

A csanádpalotai lakodalmasról köztudott: olyan hagyományőrző, egyben szórakoztató rendezvény, ami a régi idők ceremóniájának minden kellékét megidézi a háztól való kikéréstől és a gyalogos menettől, a hintós körúttól a tréfás feladatokkal kísért, hajnalig tartó mulatozásig. Ebből szombaton már a huszonharmadikat tartották a kisvárosban.

A lakodalmas egybekelési ceremóniájának csapata a palotai főtéren. Fotó: Szabó Imre

A lakodalmas jópofa bohózat is egyben

A rendezvény fő szervezője, Horváth Csabáné egyúttal a vőfély szerepét is magára vállalta. Ebben Erikának óriási gyakorlata van már: több mint két évtizede vőfélykedik, több mint száz pár boldogságát segített kiteljesedni és alighanem az egyetlen hölgy közel s távol, aki ezzel foglalkozik. Mint mondta, Apátfalván nőtt fel, ahol még ma is él a nagy lakodalmak szokása. Olyan ottani régi vőfélyektől tanulta, hogy mit kell csinálni, mit kell mondani ilyenkor, mint Kardos Imre, Ördög Ferenc és Szigeti József. Persze a szövegekhez ő maga is költ. A palotai lakodalmas rigmusaiba – mint a közönség fültanúja volt – például sok humort csempészett, de egyébként az egész rendezvény egy kicsit olyan volt, mint egy bohózat, persze alkalomhoz illő jelmezekben előadva.