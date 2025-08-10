Tegnap, 8:14
Tréfás feladatok és tánc hajnalig – felejthetetlen lett az idei lakodalmas, ahol csak egyetlen napra kötöttek házasságot – galériával, videóval
Tréfából, de nemes céllal, a hagyományokat megidézve kelt egybe szombaton, egyetlen napra egy fiatal pár Csanádpalota főterén, a szabad ég alatt. A lakodalmas évtizedek óta népszerű szórakoztató rendezvény, fő szervezője pedig a vidék egyetlen női vőfélye.
A csanádpalotai lakodalmasról köztudott: olyan hagyományőrző, egyben szórakoztató rendezvény, ami a régi idők ceremóniájának minden kellékét megidézi a háztól való kikéréstől és a gyalogos menettől, a hintós körúttól a tréfás feladatokkal kísért, hajnalig tartó mulatozásig. Ebből szombaton már a huszonharmadikat tartották a kisvárosban.
A lakodalmas jópofa bohózat is egyben
A rendezvény fő szervezője, Horváth Csabáné egyúttal a vőfély szerepét is magára vállalta. Ebben Erikának óriási gyakorlata van már: több mint két évtizede vőfélykedik, több mint száz pár boldogságát segített kiteljesedni és alighanem az egyetlen hölgy közel s távol, aki ezzel foglalkozik. Mint mondta, Apátfalván nőtt fel, ahol még ma is él a nagy lakodalmak szokása. Olyan ottani régi vőfélyektől tanulta, hogy mit kell csinálni, mit kell mondani ilyenkor, mint Kardos Imre, Ördög Ferenc és Szigeti József. Persze a szövegekhez ő maga is költ. A palotai lakodalmas rigmusaiba – mint a közönség fültanúja volt – például sok humort csempészett, de egyébként az egész rendezvény egy kicsit olyan volt, mint egy bohózat, persze alkalomhoz illő jelmezekben előadva.
A lakodalmas jópofa bohózat is egybenFotók: Szabó Imre
Ezúttal nem igazi pár kelt egybe a főtéren
Amint az a megye legkisebb városában szokás, a lakodalmas alkalmával tréfából, egy estére egybekel egy fiatal pár. Ők olykor az életben is egy párt alkotnak – de nem mindig. Most sem. Pflaum Zsuzsannában és Nagy Istvánban azért, mint megtudtuk, van valami közös: mindketten a helyi néptánccsoport tagjait. Az ifjú pár a Bodzás István pedagógus, önkormányzati képviselő egybekelési szertartást követően lovas kocsin járta körbe a falut, a lagzit pedig a Kelemen László Művelődési Házban tartották az 1+1 zenekar közreműködésével.
A Guinness-rekorder Csatai Gergő Kecskés napján bejelentette, hogy hamarosan új rekordot dönt
Ezúttal is az utolsó kísérletre hagyta a legjobbat a szegedi atléta, ami dobogót ért számára