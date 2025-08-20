Ilyen kiállítás még nem volt, ritka kakadukkal és madárdzsungellel kápráztatják el a közönséget – fotók, videó

Az ország egyik legrégebbi és legnagyobb madárkiállítása ismét Szegeden várja az érdeklődőket.

Madárkiállítás Szegeden: különleges papagájok, kakaduk és családi programok várják az érdeklődőket a Takaréktár utcában. Fotó: Karnok Csaba

Madárkiállítás Szegeden: hagyomány és különlegességek

Szerdától szombatig, augusztus 20-tól 23-ig, 47 kiállító közel 500 egzotikus madara – papagájokkal, kakadukkal, pintyekkel és fürjjel –, a Takaréktár utcai volt tanposta épületében várja az érdeklődőket. A bejáratot el sem lehet téveszteni, már az utca Tisza Lajos körúti végénél hallani lehet a papagájok rikoltozását. Odabent Nyerges Zsolt, a Délterületi Díszmadártenyésztők és Természetvédők H-21 Egyesület elnöke tartott rövid tárlatvezetést. Elmesélte, hogy a madarak színváltozatai között akár ötszörös különbség is lehet ugyanazoknál a fajoknál.

Különleges fajok: papagájok, kakaduk és fülemülék

Az ország egyik legrégebbi egyesülete 60 éves, ez az 57. madárkiállítás. A seregszemlén olyan különlegességek is láthatók mint a sárgabóbitás kakadu pár, ami Magyarországon ritkaság. Érdekes kis madár a kínai fülemüle is, ami amellett, hogy lágyevő, életében egyszer választ párt.