Kiállítás határon túl

1 órája

Makói hagyatékot csodálnak a tömegek Helsinkiben, az egyik tárgy nevét le sem tudták fordítani

Címkék#Finnország#néprajzi gyűjtemény#Liszt Ferenc Intézet#József Attila Múzeum

A napokban megnyílt az a kiállítás, amely Makót mutatja be Finnországban a József Attila Múzeum néhány relikviájával. A makói néprajzi gyűjtemény legszebb darabjait az érdeklődők az ottani Liszt Ferenc Intézet jóvoltából láthatják.

Szabó Imre

– Óriási az érdeklődés a kiállítás iránt. A megnyitón a magyaron kívül ott volt Izland és Izrael finnországi nagykövete, azóta pedig folyamatosan jönnek kint élő magyarok és helybeliek, még csoportosan is – mondta lelkesen a makói József Attila Múzeum igazgatója, Szikszai Zsuzsanna arról a tárlatról, ami a makói néprajzi gyűjtemény révén a vidéket hivatott bemutatni Helsinkiben. Mint korábban megírtuk, az intézményt a Helsinkiben működő Liszt Ferenc Intézet igazgatója, a makói születésű Surányi Regina Nelli áprilisban kereste meg a finnországi bemutatkozó tárlat ötletével. Szikszai elmondta, a múlt hét végi megnyitón hálája jeléül igyekezett kedves gesztust is tenni a házigazda országnak, ezért beszédének elejét finnül mondta el. Bár határon túli magyarlakta területekre már korábban is vittek múzeumi anyagot Makóról, ilyen messzire még sosem.

makói néprajzi gyűjtemény
A makói néprajzi gyűjtemény pálinkás butéliái is tetszettek a finneknek. Fotó: Helsinki Liszt Ferenc Intézet

A makói néprajzi gyűjtemény kincseit repülővel vitték

Azt, hogy a makói vidékről a legjobban nem mondjuk egy képzőművészeti, hanem egy néprajzi kiállítás tud képet adni, maguk a múzeum dolgozói találták ki. Úgy döntött Fekete Gabriella és Börcsök Attila, hogy ennek a kollekciónak a javát válogatja össze. Végül hetvenkét tárgyat csomagoltak be gondosan és küldtek ki repülővel a külügyi tárca szervezésében a finn fővárosba. Többek között gyönyörű festett bútorokat, ládákat, hímzéseket és természetesen a hagymatermesztés eszközeit helyezték el gondos munkával a kiállítótérben. Mindegyik restaurált és azt is tudni lehet róluk, melyik kié volt, melyiket ki készítette.

A csöcsös korsó aratta a legnagyobb sikert Helsinkiben

Szikszai Zsuzsanna elárulta, a nézők elé került darabok közül nagy sikert aratott a pálinkás butélia és a dikkelő, a legnagyobb érdeklődős azonban a csöcsös korsót övezte – a nevét hirtelenjében le sem tudták fordítani, inkább körülírták. A múzeumpedagógiai foglalkozások kedvéért vittek ki összerakható talicska-maketteket és egy korabeli pecsét nyomására alkalmas bélyegzőt, amivel Makó újjátelepülési oklevelének másolatát lehet lepecsételni. A tárlat szeptember 15-éig vendégeskedik az északi országban. Utána az itthoni közönség is láthatja majd egy külön kiállítás formájában, mivel mutatkozott be külföldön a Maros vidéke.

 

