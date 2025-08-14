augusztus 14., csütörtök

Képzőművészet

1 órája

70 évesen másfél hónap alatt festette meg élete egyik legnagyobb tárlatát – galériával, videóval

Címkék#festmény#kistelek#kiállítás

Szombathelyi Árpád kisteleki festőművész augusztus 25-én lesz 70 éves, és ebből az alkalomból kiállítása nyílik a helyi Klebelsberg Művelődési Központban. Rendhagyó módon nem a már elkészült műveiből válogatott, másfél hónap alatt megfestette a tárlat szinte teljes anyagát, az ötvenhárom képből ötvenegyet.

Imre Péter

A kisteleki Klebelsberg Művelődési Központ nagytermében találkoztunk a kiállításra készülő Szombathelyi Árpád festőművésszel. A képek, melyek nagy részét az elmúlt másfél hónap alatta alkotta, még dobozokban voltak, vagy a színpadon hevertek, de tutira vehetjük, hogy a megnyitóra, szombaton 18 órára mindegyik a helyére kerül.

Másfél hónap alatt készült el.
Szombathelyi Árpád festőművész másfél hónap alatt alkotta meg jubileumi kiállítása szinte teljes anyagát, 53 festményt. Fotó: Imre Péter

Ötvenhárom festmény

– Többen is kérdezték, ha az apropót a hetvenedik születésnapom adja, miért nem hetven festményt állítok ki? A válasz egyszerű, bár ennek én is csak most számoltam utána: tizenhét évesen kezdtem festeni, és tizenhét meg ötvenhárom az hetven – mondta mosolyogva Árpád. Bátyja, Mihály fogott először ecsetet, „műhelyüket” még Szegeden lakva, egy József Attila sugárúti ház nagy belterű pincéjében alakították ki egy 150 wattos izzóval. Később Kisteleken a művelődési ház igazgatójaként kapott szolgálati lakás egyik szobájának sarkában rendezte be festői birodalmát.

Alkotások és témák

– Szívesen festettem embereket, állatokat, növényeket, természetet, tájképeket. Korábban egy-egy család gazdagságának szimbólumai voltak a beállított csendéletek virággal, vázával, pamutgombolyaggal játszó macskával, de Kossuthot és Széchenyit is egymás mellé rakták a falon, pedig nem egy platformon voltak – mondta.

Távirati stílusban: Szombathelyi Árpád „anno” elvégezte a főiskolát rajz szakon, tanított, alapfokú művészeti iskolát alapított Kisteleken, melynek sokáig az igazgatója volt, könyveket is írt. 2007-ben rendeztek egy országos festőversenyt, Munkácsy Mihály stílusában kellett képet készíteni, több mint ezren jelentkeztek a kiírt egy alkotással és Szombathelyi Árpád győzött, 1 millió forint lett a jutalma – erre a mai napig nagyon büszke. Pályafutása során 2500-3000 képet festett – ebből mintegy 250-300 van az ő tulajdonában –, ezen felül 800 akvarell egy nyáron került ki a keze alól. Általában addig festi a képet, míg el nem készül vele.

Szombathelyi Árpád kiállítása

Fotók: Imre Péter

Másfél hónap alatt

Kocsisné Benkő Beáta, a Kárpátia Kincsesház vezetője beszélgetett vele a Legyen a vendégünk című műsorban, és felkérte, 70. születésnapja okán rendezzen kiállítást. 

– Igent mondtam, és rögtön elkezdtem festeni. Másfél hónap alatt készültem el 30 kisebb, 9 nagyobb méretű tájképpel és 12 festőpalettával, utóbbiakat évekig használtam, most pedig képekké alakítottam, formáltam. Az 53 kiállítandó festményből csak kettő a régebbi – árulta el Szombathelyi Árpád. Szombaton a tárlatot Pálinkás Pál, a Kisteleki Festőkör egyik tagja nyitja meg, közreműködik hegedűn Szabó János Bence kisteleki református lelkész.

Mikor búcsúztunk még annyit mondott: – Jó festőnek lenni, bizony jó...

 

 

