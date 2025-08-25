A mamut mindent visz, ötvenezredik látogatóját ünnepelte a szegedi jégkorszak-tárlat

augusztus 25., hétfő

LajosPatrícia névnap

Szegedi hírek

Hatalmas siker. A Móra Ferenc Múzeum legújabb kiállítása elérte az 50 ezres látogatószámot.

Kis Zoltán

Továbbra is töretlen a szegedi Móra Ferenc Múzeum jégkorszak-tárlatának sikere: augusztus 25-én elérték az 50 ezres látogatószámot. Leginkább kisgyerekes családok keresik fel a tárlatot és nagyon népszerűek az ajándék tárlatvezetések is. 

Móra Ferenc Múzeum jégkorszak-tárlata
Továbbra is töretlen a szegedi Móra Ferenc Múzeum jégkorszak-tárlatának sikere. Fotó: Koós Kata 

Korábbi sikerek a Móra Ferenc Múzeumban 

Óriási sikerrel zajlik a jégkorszak-kiállítás a Móra Ferenc Múzeumban. Mindössze három hete köszöntötték a 30 ezredik látogatót, de most újabb kerek számot ünnepelnek: elérték az 50 ezres látogatószámot a szegedi Kultúrpalotában. 

A kiállítás

– A jégkorszak-kiállítás első része, „A jégkori ember” idén májusban nyitotta meg a kapuit, a második egység, „A titokzatos jégkorszak” pedig a júniusi Múzeumok Éjszakája óta látogatható. Leginkább kisgyermekes családokat találunk az érdeklődők között – sokan többször is visszalátogatnak. Nagy közönségkedvenc az épület előtti mozgó, hangot adó mamut, valamint a kiállítótér állatrekonstrukciói. Továbbra is nagy sikernek örvendenek a hétvégi ajándék tárlatvezetések, melyeken nagy tömegek vesznek részt – írta Hegedűs Anita.

Az 50 ezredik látogató köszöntése 

– Nagyon nagy öröm ez Nekünk, hiszen, ha belegondoltok, augusztus elején, amikor itt álltunk, akkor a 30 ezredik látogatót köszöntöttük. Bátran kijelenthetem, hogy a múzeum egyik legsikeresebb kiállítása ez a mostani – mondta Fogas Ottó múzeumigazgató.  

Fotó: Móra Ferenc Múzeum

Az 50 ezredik látogatók egy szegedi nagymama, Hoffmann Mária és a vele érkező budapesti gyerkőcök voltak. Az ajándékcsomagot a Móra Ferenc Múzeum igazgatója, Fogas Ottó adta át. A csomag tartalmát, Anna, a legkisebb, ám a legszerencsésebb nyertes mutatta meg: sapka, kulacs, mamutplüss és régészeti folyóirat is lapult az ajándékcsomag alján. 

– A kiállítás rendkívül hangulatos és elgondolkodtató volt: tökéletes alkalmat nyújt arra, hogy kicsit lelassuljunk és elgondolkozzunk a mindennapi életünkön – mondta a szegedi nagymama. A gyerekek bármilyen kicsik, ők is hasonlóan átérzik ennek a kiállításnak a mondanivalóját és súlyát – egészítette ki.

 

 

