augusztus 20., szerda

István névnap

31°
+32
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fellépett a lovastábor

1 órája

Gyerekek is színpadra léptek a Nemzeti Lovas Színház legújabb előadásán

Címkék#Mórahalmi Patkó Lovas és Szabadtéri Színház#Nemzeti Lovas Színház#Lúdas Matyi

Igazi közösségi élményt nyújtott a Nemzeti Lovas Színház különleges előadása Mórahalmon. A Nemzeti Lovas Színház produkciójában nemcsak profi színészek, hanem a helyi gyerekek és fiatalok is színpadra léptek. A közönség egy lendületes, hagyománytisztelő és mégis újszerű Lúdas Matyit láthatott.

Delmagyar.hu

Igazi közösségi ünneppé vált a Nemzeti Lovas Színház különleges előadása, amelyen a mórahalmi lovastábor apraja-nagyja is színpadra lépett.

a nemzeti lovas színház előadása
A Nemzeti Lovas Színház Lúdas Matyi előadása Mórahalmon, ahol a közösség is színpadra lépett. Fotó: Patkó Lovas És Szabadtéri Színház/Facebook

Nemzeti Lovas Színház Mórahalmon

A klasszikus történet ezúttal nemcsak a profi színészek és a látványos lovas jelenetek révén ragadta magával a közönséget, hanem azzal a lelkesedéssel is, amellyel a helyi gyerekek és fiatalok bekapcsolódtak a produkcióba.

Hagyomány és lendület egy színpadon

A népi zenés játék és a nagyszabású lovas jelenetek ötvözete életre keltette az örökérvényű mesét. A közönség fülbemászó dallamokkal, izgalmas fordulatokkal és sok humorral találkozhatott, miközben a tábor résztvevői a színpadon is bemutathatták tehetségüket. Ezáltal az előadás valódi összművészeti élménnyé vált, amelyben a hagyomány és a friss lendület egyaránt helyet kapott.

Közösségi élmény és összművészet

A közös munka nemcsak a színpadi produkciót tette emlékezetessé, hanem közösségformáló erejével is kiemelkedett. A gyerekek és fiatalok életre szóló élménnyel gazdagodtak, a közönség pedig egy olyan Lúdas Matyit láthatott, amely egyszerre őrizte a hagyományokat és adott új lendületet a klasszikus történetnek.

 

