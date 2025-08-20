Gyerekek is színpadra léptek a Nemzeti Lovas Színház legújabb előadásán

Igazi közösségi ünneppé vált a Nemzeti Lovas Színház különleges előadása, amelyen a mórahalmi lovastábor apraja-nagyja is színpadra lépett.

A Nemzeti Lovas Színház Lúdas Matyi előadása Mórahalmon, ahol a közösség is színpadra lépett. Fotó: Patkó Lovas És Szabadtéri Színház/Facebook

Nemzeti Lovas Színház Mórahalmon

A klasszikus történet ezúttal nemcsak a profi színészek és a látványos lovas jelenetek révén ragadta magával a közönséget, hanem azzal a lelkesedéssel is, amellyel a helyi gyerekek és fiatalok bekapcsolódtak a produkcióba.

Hagyomány és lendület egy színpadon

A népi zenés játék és a nagyszabású lovas jelenetek ötvözete életre keltette az örökérvényű mesét. A közönség fülbemászó dallamokkal, izgalmas fordulatokkal és sok humorral találkozhatott, miközben a tábor résztvevői a színpadon is bemutathatták tehetségüket. Ezáltal az előadás valódi összművészeti élménnyé vált, amelyben a hagyomány és a friss lendület egyaránt helyet kapott.

Közösségi élmény és összművészet

A közös munka nemcsak a színpadi produkciót tette emlékezetessé, hanem közösségformáló erejével is kiemelkedett. A gyerekek és fiatalok életre szóló élménnyel gazdagodtak, a közönség pedig egy olyan Lúdas Matyit láthatott, amely egyszerre őrizte a hagyományokat és adott új lendületet a klasszikus történetnek.