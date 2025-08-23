augusztus 23., szombat

Határtalanul

16 perce

Orfűtől Rigáig: a makói néptáncosok fellépései Európa-szerte színesítik a kulturális programokat

Címkék#Finnország#Forgatós Táncegyüttes#Moravetz Levente

Újabb nagyszabású táncszínházi produkciókban vett részt a Forgatós táncegyüttes idén nyáron. A makói néptáncosok most sem pihennek: külföldi fellépésekre készülnek.

Szabó Imre

- Júliusban kaptuk a felkérést Moravetz Produkció vezetőjétől, Moravetz Leventétől, hogy vegyünk részt új, nagyszabású színpadi produkciókban. Az ismert színész-rendezővel, színpadi szerzővel dolgozunk együtt – mondta az elmúlt hetek eseményeiről Doktor-Bagaméri Andrea, a makói Forgatós táncegyüttes művészeti asszisztense. Mint mondta, Orfűn most felállítottak egy nagy szabadtéri színpadot, és ez adta az ötletet egy családi mesejáték és egy történelmi témájú darab bemutatásához. A makói néptáncosok a tánckarban álltak színpadra, Doktor László művészeti vezető pedig a két produkció koreográfusa lett. Először a Sárkányszív című mesés darab került közönség elé, majd a Csodaszarvas című rockopera. Emellett Tarpán, Esze Tamás szülőfalujában a róla szóló produkció koreográfusának is felkérték, a Forgatós tagjai pedig két békési együttes táncosaival együtt léptek fel, nagy sikerrel.

néptáncos
Néptáncosok, színészek között Doktor László az Esze Tamásról szóló darab próbáján. Fotó: Forgatós táncegyüttes

A makói néptáncosokat Lett- és Finnországba is várják

A résztvevők egyike, Lovai Attila azt mondta, táncosként nagyon érdekes feladat volt – különösen, mivel vizsgái is voltak, diákmunkát is végzett és versenyre is készült.

– Volt, hogy egyik produkcióból estem a másikba – mondta. A legnagyobb kihívást szerinte az Esze Tamásról szóló, teljesen új darab jelentette, amihez mindent ki kellett találni. Elő kellett adni például egy zsákrakodó táncot – ilyet még soha, sehol nem mutattak be.

Doktor Lászlótól pedig megtudtuk, a csapat most sem pihenéssel tölti az időt.

– A lettországi magyar nagykövetség meghívott bennünket, hogy októberben lépjünk fel a finnugor népcsaládok kulturális találkozóján, Rigában, majd a finnországi nagykövetség felkérésére Helsinkiben tartunk magyar napot – mondta. Mindkét helyre magyar tájegységek táncait viszik ki.

 

