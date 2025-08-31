2 órája
Összefogással ünnepelt a falu: nyárbúcsúztató ezer palacsintával és koncertekkel – galériával, videóval
Megkóstoltuk a helyi önkéntesek által sütött finom kakaós palacsintát, belehallgattunk a Csiga duó műsorába, kitöltöttük a könyvtárosok játékos tesztfeladatát és még a kutyabemutatót is megnéztük a hét végén Kiszomboron. A nyárbúcsúztató családi nap óriási siker volt.
Szombaton kora délutántól késő estig zsúfolásig megtelt Kiszombor új rendezvénytere. A faluban a koronavírus-járvány megszakította a falunapok hagyományát, azóta nem egy, hanem két nagy közösségi programot tart az önkormányzat – egyet a nyár elején, egyet meg a végén. Az idei nyárbúcsúztató családi nap forgatagában tényleg mindenki megtalálhatta a maga szórakozását.
Nyárbúcsúztató családi nap - összefogással
– Ezek a programok tényleg mindig összehozzák az embereket. Az önkormányzat intézményei, dolgozói, civil szervezetek és önkéntesek fognak össze az önfeledt szórakozásért. Ezúttal így készült például több mint ezer palacsinta, négyszáz hot-dog és hagymás zsíroskenyér, ami mellé szörpöt is kérhetett, aki megszomjazott – mondta Szirbik Imre polgármester. A falu első embere megnyitó beszédében 35 újszülöttet köszöntött idén, amivel kapcsolatban a Délmagyarországnak megjegyezte: a település örvendetesen gyarapszik.
– Amikor néhány éve megnyílt az új bölcsőde, voltak, akik azt mondták, kisebb is elég lett volna. Most telt házas, de lehet, hogy hamarosan szűkös lesz – jegyezte meg.
Nyárbúcsúztató KiszomboronFotók: Szabó Imre
Késő estébe nyúlt a szórakozás a rendezvénytéren
A rendezvénytér legtöbb programja a gyerekek szórakozását szolgálta. Volt többek között ugrálóvár, kézműves sarok, lehetett kérni hajfonást, arcfestést, műtetkót de pingpongasztalt is felállítottak a sportolni vágyóknak. A színpadra nem csak gyerekzenekar lépett: volt operettműsor és Neoton show is. A nyárbúcsúztató késő este, Roy és Ádám koncertjével ért véget.