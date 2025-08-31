Összefogással ünnepelt a falu: nyárbúcsúztató ezer palacsintával és koncertekkel – galériával, videóval

Szombaton kora délutántól késő estig zsúfolásig megtelt Kiszombor új rendezvénytere. A faluban a koronavírus-járvány megszakította a falunapok hagyományát, azóta nem egy, hanem két nagy közösségi programot tart az önkormányzat – egyet a nyár elején, egyet meg a végén. Az idei nyárbúcsúztató családi nap forgatagában tényleg mindenki megtalálhatta a maga szórakozását.

A nyárbúcsúztató családi nap a legkisebbek örömére is szolgált. Fotó: Szabó Imre



Nyárbúcsúztató családi nap - összefogással

– Ezek a programok tényleg mindig összehozzák az embereket. Az önkormányzat intézményei, dolgozói, civil szervezetek és önkéntesek fognak össze az önfeledt szórakozásért. Ezúttal így készült például több mint ezer palacsinta, négyszáz hot-dog és hagymás zsíroskenyér, ami mellé szörpöt is kérhetett, aki megszomjazott – mondta Szirbik Imre polgármester. A falu első embere megnyitó beszédében 35 újszülöttet köszöntött idén, amivel kapcsolatban a Délmagyarországnak megjegyezte: a település örvendetesen gyarapszik.

– Amikor néhány éve megnyílt az új bölcsőde, voltak, akik azt mondták, kisebb is elég lett volna. Most telt házas, de lehet, hogy hamarosan szűkös lesz – jegyezte meg.