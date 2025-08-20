Aranyszőrű paripák és népi játékok: felejthetetlen nap az ópusztaszeri nemzeti történeti emlékparkban – fotók

Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark idén is különleges programokkal és ingyen várta látogatóit augusztus 20-án, Szent István-nap alkalmából.

Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Szent István-napi programjain a közönség testközelből láthatta a legendás Akhal-teke lovakat. A látogatók egyszerre élhették át a múlt örökségét és a közösségi ünneplés élményét. Fotó: Karnok Csaba

Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark: ünnepi forgatag ingyen

A nemzeti ünnepen a „Kalandos Emlékhely” rendezvénysorozat részeként hagyományőrző bemutatók, kézműves foglalkozások, gasztronómiai élmények és lovas programok színesítették a kínálatot, amely több ezer látogatót vonzott.

Aranyszőrű paripák: az Akhal-teke bemutató

A nap egyik legnagyobb attrakciója az Akhal-teke fajtabemutató és a lovas show volt. Ezek a különleges lovak sokak számára ismerősek lehetnek a népmesék világából: az aranyszőrű paripák, amelyek a hősök hű társai voltak, itt most testközelből elevenedtek meg. A valóságban is létező Akhal-tekék a világ egyik legritkább és legnemesebb lófajtáját képviselik, híresek csillogó szőrzetükről, nyúlánk, elegáns megjelenésükről és legendás állóképességükről.

Népi kultúra és hagyományőrzés testközelből

A látogatók bepillanthattak a népi kultúra és a hagyományok világába: a Szeri Gyógynövényházban teakóstoló és gyógynövény-bemutató várta az érdeklődőket, a skanzenben kemencés látványsütés és kézműves programok zajlottak, míg a gyerekek a népi játszóudvar játékait próbálhatták ki. A szélmalomnál a dél-alföldi malomkultúráról hallhattak előadást, a községháza mellett pedig Elekes Lajos fafaragó mesélt a pásztorélet mindennapjairól.