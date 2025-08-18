Tűzshow és óriás vízicsúszda várja a vendégeket az államalapítás ünnepén

Az Államalapítás Ünnepe Kübekházán sem maradhat el. Jól megszokott módon, ez az alkalom sem telhet jó hangulat és buli nélkül. Látványos tűzzsonglőr és óriás vízicsúszda is lesz, hogy kicsik és nagyok is jól érezzék magukat.

Tűzshow, tombola és vízicsúszda is várja a vendégeket az államalapítás ünnepén Kübekházán.

Szeretettel várunk mindenkit, kicsiket és nagyokat, hogy együtt ünnepeljük Szent István napját vidám, nyári programokkal és fergeteges esti bulival! – tette közzé közösségi média oldalán Kübekháza polgármestere, Pungor Edit.

Az eseményre 2025. augusztus 19-én, kedden kerül sor. A gyermekprogramokra 14:00-tól már várják a résztvevőket, az esti programok pedig 20:00-tól kezdődnek.

Óriás vízicsúszda és jégkrém a hőségben különösen jól hangzik

Kübekházán minden alkalommal különös figyelmet fordítanak arra, hogy kicsik és nagyok is megtalálják a nekik tetsző programokat. A nyár folyamán több héten át tartó táborsorozat biztosította a kicsik jókedvét. A Hetedhét táborok hét héten keresztül tartott, amely minden héten más tematika köré épült. A táborok csaknem az egész nyár idején foglalkoztatták település gyermekeit, így segítve a szülőket is a szünidő alatt.

A nagyszerű élmény ez alkalommal is garantált, hiszen óriás vízicsúszda várja a gyerekeket, ahol egyszerre akár kilenc gyerek is csúszhat. Emellett biztosított számukra a frissítő limonádé és természetesen a jégrém. Ebben a hőségben ezek különösen jól hangzanak. Ráadásul ugrálóvárra, óriás LEGO-zásra és magyar népi motívumos kifestőkre is lesz lehetőség. 15 órától pedig Makkai Ildikó hajfonásra várja a gyerekeket.

Izgalmas és látványos esti programok, kihagyhatatlan nyeremények

20 órától az ABBA Sisterst hallhatják a résztvevők, ezt követően pedig tűzzsonglőrök látványos tüzes szoknyás show-ja szórakoztatja a kedves jelenlévőket. Az esti buli hangulatát a Boostbusters DJ biztosítja majd.

A nagyszerű programok mellett tombola is lesz, amelynek főnyereménye egy wellness hétvége.

