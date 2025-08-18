augusztus 18., hétfő

Ilona névnap

24°
+34
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nyári programok

1 órája

Tűzshow és óriás vízicsúszda várja a vendégeket az államalapítás ünnepén

Címkék#augusztus 20 programok#vízicsúszda#buli#nyeremény#tombola

Páratlan lehetőségek augusztus 20. alkalmából Kübekházán. Változatos gyerekprogramok, óriás vízicsúszda, jégkrém, hajfonás, látványos esti koncertek és kihagyhatatlan nyeremények a tombolán.

Munkatársunktól

Az Államalapítás Ünnepe Kübekházán sem maradhat el. Jól megszokott módon, ez az alkalom sem telhet jó hangulat és buli nélkül. Látványos tűzzsonglőr és óriás vízicsúszda is lesz, hogy kicsik és nagyok is jól érezzék magukat.

Óriás vízicsúszda, tűzshow, fergetes buli és tombola is várja a résztvevőket Kübekházán
Tűzshow, tombola és vízicsúszda is várja a vendégeket az államalapítás ünnepén Kübekházán. 

Szeretettel várunk mindenkit, kicsiket és nagyokat, hogy együtt ünnepeljük Szent István napját vidám, nyári programokkal és fergeteges esti bulival! – tette közzé közösségi média oldalán Kübekháza polgármestere, Pungor Edit.

Az eseményre 2025. augusztus 19-én, kedden kerül sor. A gyermekprogramokra 14:00-tól már várják a résztvevőket, az esti programok pedig 20:00-tól kezdődnek.

Óriás vízicsúszda és jégkrém a hőségben különösen jól hangzik

Kübekházán minden alkalommal különös figyelmet fordítanak arra, hogy kicsik és nagyok is megtalálják a nekik tetsző programokat. A nyár folyamán több héten át tartó táborsorozat biztosította a kicsik jókedvét. A Hetedhét táborok hét héten keresztül tartott, amely minden héten más tematika köré épült. A táborok csaknem az egész nyár idején foglalkoztatták település gyermekeit, így segítve a szülőket is a szünidő alatt.

A nagyszerű élmény ez alkalommal is garantált, hiszen óriás vízicsúszda várja a gyerekeket, ahol egyszerre akár kilenc gyerek is csúszhat. Emellett biztosított számukra a frissítő limonádé és természetesen a jégrém. Ebben a hőségben ezek különösen jól hangzanak. Ráadásul ugrálóvárra, óriás LEGO-zásra és magyar népi motívumos kifestőkre is lesz lehetőség. 15 órától pedig Makkai Ildikó hajfonásra várja a gyerekeket.

Izgalmas és látványos esti programok, kihagyhatatlan nyeremények

20 órától az ABBA Sisterst hallhatják a résztvevők, ezt követően pedig tűzzsonglőrök látványos tüzes szoknyás show-ja szórakoztatja a kedves jelenlévőket. Az esti buli hangulatát a Boostbusters DJ biztosítja majd.

A nagyszerű programok mellett tombola is lesz, amelynek főnyereménye egy wellness hétvége.

Kép alá: Tűzshow, tombola és vízicsúszda is várja a vendégeket az államalapítás ünnepén Kübekházán. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu