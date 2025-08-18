36 perce
Pálinkázós délután lesz a Tornyai múzeumban
Pálinkakóstólóval egybekötött kultúrtörténeti előadást szerveznek augusztus 19-én Hódmezővásárhelyen, a Tornyai János Múzeumban. Hogy hogyan készül a pálinka, ez is kiderül az est végére.
Az előadásokat ifjabbak is végighallgathatják, de a pálinka természetesen csak a 18 éven felüliek kiváltsága lesz.
A butellákat is megcsodálhatják a résztvevők
Nemcsak a vásárhelyi butellákról, hanem más vidékek pálinkafőzési hagyományairól is szó lesz azon a néprajzi gasztroesten, amelyen kóstolóval is várják a múzeumba jegyet váltó érdeklődőket augusztus 19-én 17 órától. Ízes ismeretekkel gazdagodhatnak azok, akik részt vesznek a Tornyai János Múzeum pálinkaestjén.
A pálinka és a búfelejtők
Terendi Viktória, a vásárhelyi közgyűjtemény néprajzkutatója kurátori tárlatvezetésen mutatja be a Búfelejtők című, a vásárhelyi butellák kultúrtörténetét feldolgozó kiállítást, míg Gyanó Szilvia néprajzkutató, aki a nagykanizsai Thúry György Múzeum munkatársa, más vidékek házi pálinkafőzési hagyományairól tart vetített képes előadást Mesélő pálinkás fazekak címmel.
Előadás után kóstoló
A butellák belevalóit, többfajta ízben, ízlelési és főzési titkokkal fűszerezve kóstolhatják meg a 18 éven felüli múzeumlátogatók. Jegyek 2500 forintos áron válthatók, akár elővételben is a Tornyai János Múzeum pénztárában.
